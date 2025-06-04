Bir lahmacun 2 bin 500 TL'ye satılıyor! Bodrum'da tatil yapan oyuncu Hande Soral'dan açıklama

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı 'Gassal' dizisinin ikinci sezonunda rol alan Hande Soral, geçtiğimiz günlerde Bodrum tatilinden döndü. Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile evli olan Soral, her yaz tartışma konusu olan Bodrum'daki lahmacun fiyatlarıyla ilgili soruyu cevapladı.

TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan Gassal dizisinde 'Nihan' karakterini oynayan Hande Soral, Etiler'de görüntülendi. Ünlü isim, basın mensuplarının "Bodrum'da lahmacunu, 2 bin 500 TL'ye satan yerler var. O lahmacunlardan yediniz mi?" sorusuna cevap verdi.

"O FİYATLAR OLSAYDI LAHMACUN YEMEZDİK"

Habertürk'te yer alan habere göre; ailesiyle birlikte kısa süre önce Bodrum tatilinden dönen 38 yaşındaki oyuncu, "Lahmacun yedik ama o fiyatlarda yemedik. Zaten o fiyatlar olsaydı yemezdik" şeklinde konuştu.

"PARAYI BAŞTAN VERİYORUZ"

Eşi İsmail Demirci ile Ali adını verdikleri 3 yaşında adında bir oğlu olan Hande Soral, "Çocukla tatil yaptığımız için ona uygun yerlere gidiyoruz. Genelde bir otele gidiyoruz ve oradan dışarı çıkmıyoruz. Çok mekan mekân gezmediğimiz için fiyatlardan haberimiz olmuyor. Parayı baştan veriyoruz" dedi.