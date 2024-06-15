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Büyükada'da 'minibüs' eylemi! 10 kişi gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı

İETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüsleri protesto eden ve araçların önüne geçip çalışmasına engel olan 10 kişi gözaltına alındı.

İETT, Adalar'da yaşayan vatandaşların tüm itiraz ve protestolarına rağmen Büyükada'ya minibüs götürdü. Çankaya Meydanı'nda toplanan ve minibüslerin önüne geçip eylem yapan vatandaşlara çevik kuvvet müdahale etti.

Ellerinde "Yürünebilir Adalar için Adalar'da minibüs istemiyoruz" yazılı pankart taşıyan grup, sloganlar attı. 'Azmanbüs' olarak adlandırdıkları minibüslerin geçişine engel olmaya çalışan 10 kişi ise gözaltına alındı.

"ORMANI MAFYADAN, YAYA YOLUNU TRAFİKTEN KORUYACAĞIZ"

Heybeliada Mahalle Meclisi Girişimi’nden yapılan açıklamada, "İETT, adalıların tüm haklı, yasal itirazlarına ve yetkililerin verdiği sözlere rağmen Büyükada'ya minibüs getirdi. Hiçe sayılıyoruz. Trafiğe kapalı adalarda her gün trafik kazası oluyor. Adalar’da minibüs istemiyoruz. Ormanı mafyadan, yaya yolunu trafikten koruyacağız" denildi.

Minibüsler, protestonun ardından adada seferlere başladı.

Büyükada'da 'minibüs' eylemi! 10 kişi gözaltına alındı - 1. Resim

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
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