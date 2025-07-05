Bursalı esnafın akıl dolu hamlesi! Müşterilerine para yağdırıyor: Kazandığı parayla yurt dışına tatile giden var

Bursalı modacı pandemide insanların kıyafet diktirememesini fırsat bildi kiralama işlemine başladı. Modacı Filiz Çekil, daha önce diktiği kıyafetleri müşterilerinden kiralayıp, başka müşterilere kiralamaya başladı. Hem kendisinin hem de müşterilerinin kazandığını söyleyen Çekil, "Buradaki kazancıyla Mısır'a tatile giden var. Sabit gelir elde ediyorlar" dedi.

Bursalı modacı Filiz Çekil, pandemide müşterilerinden geri aldığı kıyafetleri kiralamaya başladı. Bu fikir beklenmedik biçimde büyüdü ve önemli bir kazanç kapısı oldu.

MISIR'A TATİLE GİDEN VAR

Kiralık fiyatlar 25 bin TL'den başlayıp 100 bin TL'yi bulabiliyor. Kuru temizleme gideri düştükten sonra elde edilen kira gelirinin yarısı müşteriye, yarısı modacıya kalıyor. Örneğin, 30 bin TL'ye kiralanan bir abiyeden 2 bin TL temizlik gideri sonrası 28 bin TL kalıyor. Herkes payını alıyor.

Kurduğu sistem hakkında örnek veren Çekil "İnsanlar bana kıyafet diktiriyorlar. Bir müşterim 3 tane kıyafet 2 tane esvap diktirmişti. Düğünde kullandıktan sonra kuru temizleme yaparak kiralama sistemine koyduk. Bu müşterim kendine 2 tane beşi bir yerde yaptı. Sonrasında Mısır'a tatile gitti. Bu iş ciddi bir gelir kapısı haline döndü. Çığ gibi büyüdükçe büyüdü. Şimdi herkes bana kıyafet diktireyim de kiraya vereyim diye bakıyor" diye konuştu.

ŞEHİR DIŞINDAN GELİP KİRALIYORLAR

Kiralama modelinin insanlara cazip geldiğini anlatan Modacı Filiz Çekil "İnsanlar şehir dışından bile gelip kiralıyor. 10 tane 15 tane kıyafet birden kiralıyor. Şehir dışına bir araba dolusu kiralayıp gönderdiğimi biliyorum.

Kıyafetleri kiralayıp gelir elde eden müşterilerim öyle memnun ki bazen şaka yapıyorum: ‘Emekli maaşınızı gönderdim' diyorum. Çünkü gerçekten bir gelir modeli oldu artık.

Bir sezon boyunca ilgi görüp tutulan kıyafet; sezonu geçmeden kendini zaten amorti ediyor. Sezon bittiğinde kıyafeti alıp yenisini dikiyorum. Böylece hem ben kazanıyorum hem onlar." diyerek sistemin sürdürülebilirliğini anlattı.

Kıyafetlerin özellikle düğün sezonlarında büyük ilgi gördüğünü belirten Çekil "Bir düğün için 30'a yakın kıyafet dikiyorum. Sonra hepsi geri geliyor, temizleniyor ve tekrar kiralık reyonuna giriyor. Yengeydi, eltiydi derken sayı giderek artıyor 20 - 25'e çıkıyor. Bu hafta teslim edeceğim 30 tane kıyafet var. Hepsini düğünün ertesi günü geri getiriyorlar. Sonra biz onların kuru temizlemesini yaptırıp buraya kiralık reyonumuza koyuyoruz" dedi.

SABİT GELİR ELDE EDİYORLAR

Satış fiyatları da kıyafetin özelliğine göre değişiyor: 50 bin TL'ye de satılıyor, 100 bin TL'ye de. Ama bütçesi daha dar olanlar için kiralık parçalar oldukça cazip. Modacı Filiz Çekil "Her keseye uygun kıyafet dikiyorum, burada şahane modelleri uygun fiyatlarla giyme imkânı buluyorlar" diyor.

Bu girişim, modanın sadece bir tüketim değil, aynı zamanda bir üretim ve paylaşım alanı olabileceğini kanıtlıyor. Gelinlikten abiyeye, düğünden sahneye kadar uzanan hikaye sayesinde birçok kadın hem hayalindeki kıyafeti giyiyor hem de emekli maaşı alır gibi sabit bir gelir elde ediyor.