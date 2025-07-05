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Yerlerde yattılar, çadırlarda kaldılar... Hepsinin amacı ortak! 1982'den beri...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'de 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için kente gelenler kalacak yer bulamayınca sokakta uyudu. Kaldıkları alana 'Bedava Palas' adını veren vatandaşlar, güreşlerin son gününe kadar burada konaklayacaklarını söyledi.

Yerlerde yattılar, çadırlarda kaldılar... Hepsinin amacı ortak! 1982'den beri... - 1. Resim

Güreş tutkunlarının merakla beklediği Edirne'ye 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri heyecanla başladı. Yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar, Selimiye Camisi çevresinde konaklamaya başladı. 

Geceden itibaren cami çevresine yerleşen bazı ziyaretçiler kurdukları çadırlarda uyurken, bazıları da serdikleri kartonların üzerinde sabahladı.

Güneşin doğuşuyla uyanan güreş tutkunları, kahvaltılarını da aynı alanda yaptı.

Yerlerde yattılar, çadırlarda kaldılar... Hepsinin amacı ortak! 1982'den beri... - 2. Resim

GÜNDÜZLERİ ER MEYDANINDA GECELERİ HASIRDA

Güreşseverler, gündüz saatlerinde er meydanına gidip akşamları da hasırların üzerinde, yıldızların altında sohbet ederek keyifli vakit geçiriyor.

Kendi aralarında bu alana "Bedava Palas" adını veren vatandaşlar, güreşlerin son gününe kadar park ve bahçelerde konaklayacaklarını belirtiyor.

Yerlerde yattılar, çadırlarda kaldılar... Hepsinin amacı ortak! 1982'den beri... - 3. Resim

1982'DEN BU YANA TURNUVAYI İZLEMEYE GELİYOR

Manisa'dan gelen Nevzat Bozca,  Edirne'nin dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

İlk kez Kırkpınar'ı seyretmeye geldiğini ifade eden Bozca, "Hayalimizdeydi, ilk kez nasip oldu. Güreş sevdalısı bir aileden geliyoruz. İnşallah seneye de nasip olur, gelmek isteriz. Kırkpınar sevdasının bizi çadırda kalmaya zorlamasından ziyade, buraya geldikten sonra nerede kaldığının çok bir önemi yok" dedi.

Yerlerde yattılar, çadırlarda kaldılar... Hepsinin amacı ortak! 1982'den beri... - 4. Resim

Sakaryalı Mustafa Kırık ise 1982'den bu yana güreşleri izlemeye Edirne'ye geldiğini anlattı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinden gelen Salih Tonga da Kırkpınar için "taşın üstünde dahi yatacak kadar fedakar bir seyirci olduğunu" belirtti.

Yerlerde yattılar, çadırlarda kaldılar... Hepsinin amacı ortak! 1982'den beri... - 5. Resim

"İÇİMDE UKDEYDİ..."

İşleri bırakıp geldiklerini söyleyen Tonga, şöyle konuştu:

"Selimiye'nin gölgesinde, avlusunda oturmak, namaz kılmak her insana nasip olmaz. Gerçekten Kırkpınar bizim için bir tarih, Edirne o şekilde. Ben ilk kez geldim, hep biraderler gelirdi. Hep içimde bir ukdeydi, Allah bu sefer nasip etti. Ama gerçekten buranın kahrı çekilir. Zahmetsiz iş yok. Sabah Selimiye'nin gölgesinde kahvaltı yaptık, onun da ayrı bir güzelliği var. Maneviyatı çok yüksek buranın."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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