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Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri ve program detayları araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri ve program detayları araştırılıyor
Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Yayın, TRT Spor, Edirne, Tarih, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yağlı güreş tarihinin en köklü organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri için nefesler tutuldu. Birbirinden güçlü sporcuların er meydanına ter dökeceği Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yayın saati, kanalı ve büyük ödülü arama motorlarında sorgulatılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Kırkpınar Yağlı Güreşleri asırlardır süregelen bir gelenek haline gelmiştir. Günümüzde de oldukça popüler olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün izleyicilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri ve program detayları araştırılıyor - 1. Resim

Bu sene 664’üncüsü düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri, başpehlivanlık unvanı için birbirleriyle kıyasıya rekabet edecek olan güreşçilerin performanslar büyük bir seyir zevki oluşturacak.

Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri programı...

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri ve program detayları araştırılıyor - 2. Resim

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Edirne Belediyesi’nin medya kanallarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri ve program detayları araştırılıyor - 3. Resim

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞLADI MI, SAAT KAÇTA?

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri ve program detayları araştırılıyor - 4. Resim

Başpehlivanlar, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk turu 5 Temmuz Cumartesi saat 13.00'ten itibaren başlayacaktır. Aynı zamanda Cumartesi günü başpehlivanlık iki ve üçüncü tur güreşleri de yapılacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri ve program detayları araştırılıyor - 5. Resim

6 Temmuz Pazar günü ise diğer boy güreşlerinin dışında başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final güreşleri, ağalık ihalesi ile kapanış töreni olacaktır.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri ve program detayları araştırılıyor - 6. Resim

KIRKPINAR GÜREŞLERİ'NİN BİLET FİYATLARI NE KADAR?

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri 800 ile 1500 lira arasında satışa sunuldu. Eleme ve ilk gün güreşlerinin ücretsiz izlenebilecektir.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri ve program detayları araştırılıyor - 7. Resim

Tarihi  Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları, 5 Temmuz Cumartesi günü birinci kademe 1000 lira, ikinci kademe 800 lira olarak belirlendi.  7 Temmuz Pazar günkü organizasyonu izlemek isteyenler, birinci kademe için 1500, ikinci kademe için 1000 lira ödeyecek.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri ve program detayları araştırılıyor - 8. Resim

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda şampiyon olan başpehlivanların isimleri şunlardır;

2009: Mehmet Yeşil Yeşil

2010: Mehmet Yeşil Yeşil

2011: Ali Gürbüz

2012: Ali Gürbüz

2013: İsmail Balaban

2014: Fatih Atlı

2015: Orhan Okulu

2016: Recep Kara

2017: İsmail Balaban

2018: Orhan Okulu

2019: Ali Gürbüz

2020: Salgın nedeniyle yapılamadı.

2021: Ali Gürbüz

2022: Mustafa Taş

2023: Yusuf Can Zeybek

2024: Yusuf Can Zeybek

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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