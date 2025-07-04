664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne geri sayım başladı. 4 Temmuz Cuma akşamı açılış töreniyle başlayacak mücadele de son şampiyon Yusuf Can Zeybek'in maç tarihi ve saati araştırılıyor. Müsabakalar şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri minik boy pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlayacak. 40'er başpehlivan olmak üzere 826 pehlivan katılacak. Son şampiyon Yusuf Can Zeybek maçı ne zaman, hangi kanalda merak ediliyor.

YUSUF CAN ZEYBEK MAÇI NE ZAMAN?

Kırkpınar'da üst üste üç kez başpehlivanlığı kazanan Yusuf Can Zeybek'in maçı yakından takip edilecek.

4 Temmuz Cuma akşamı 18.00'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek tarafından göndere bayrak çekilmesi sonrası program devam edecek.

Yağlı Güreşlerin ilk turu 5 Temmuz Cumartesi saat 13.00'ten itibaren gerçekleştirilecek. 6 Temmuz Pazar günüde başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final güreşleri, ağalık ihalesi ile kapanış töreni yapılacak.

Yusuf Can Zeybek'in her iki günde müsabakalarda olacak.

YUSUF CAN ZEYBEK MAÇI HANGİ KANALDA?

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Yusuf Can Zeybek'in maçları TRT Spor ve TRT Spor Yılsız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri biletleri 800 ile 1500 lira arasında satıldı. Eleme ve ilk gün güreşleri ücretsiz izlenebiliyor. Ancak 5-6 Temmuz maçları biletli olarak izlenecek.