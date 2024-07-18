Sınırlı yükseliş sürüyor! Dolarda son durum

Dolarda son dakika! 18 Temmuz dolar fiyatı 33,10 TL’den güne başladı. Döviz bürolarında ise 33,20 TL satış fiyatından işlemler sürüyor. Son olarak yerel seçim öncesinde fiziki döviz satışında bu seviyeler görülmüştü. Kurdaki yükselişe karşılık, döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz oranları %40’tan %35’e düşürüldü. Böylece TL’ye geçiş teşvik edilerek, kurlar üzerindeki baskının dengelenmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Döviz kurlarında ‘sınırlı yükseliş’ devam ediyor. Dolar 33,00 TL üzerindeki yerini sağlamlaştırıyor. Bankalar arası piyasada 18 Temmuz 2024 dolar fiyatı 33,10 TL’den yeni güne başlıyor. Bugünkü işlemlerde 33,06 TL destek ve 33,18 TL direnç olarak öne çıkıyor.

2 HAFTADA %2 YÜKSELİŞ

Bu arada döviz bürolarında işlemler 33,05-33,20 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Dolar satış fiyatı, döviz bürolarında temmuz ayının ilk haftasında 32,50 TL’yi görmüştü. Bugün gelinen 33,20 TL satış fiyatı dikkate alındığında, kurda iki haftada %2’lik artış dikkat çekiyor.

2024 DOLAR HEDEF FİYAT

Bu arada yabancılardan yeni değerlendirmeler de geliyor. Deutsche Bank; yıl sonu dolar beklentisinin 37 TL olduğunu, TL’de reel değerlenmenin süreceğini, tahvillerde 10-15 milyar dolarlık giriş daha yaşanabileceğini, TCMB’nin kasım ve aralıkta, toplamda 5 puan faiz indirimine gidebileceğini öngördü.

YENİ TEDBİRLER GELİYOR

Öte yandan para yönetimi tarafından da “TL’ye geçişi teşvik etmek” için alınan tedbirlere yenileri ekleniyor. Bu kapsamda dün Merkez Bankası; neredeyse tamamı döviz dönüşümlü olan Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranlarında “indirim” kararı aldı.

KKM FAİZİ YÜZDE 35

Yeni karara göre KKM hesaplarında asgari faiz oranı %40’tan %35’e düşürüldü. Bankalara “ek getiri sunma” konusunda da yasak getirildi. Böylece KKM hesaplarında çözülmenin hızlanması amaçlanıyor. Temmuz başında, KKM’de şirketlere vergi avantajı da kaldırılmıştı.

2 TRİLYON TL’NİN ALTINDA

Son açıklanan rakamlara göre KKM’nin büyüklüğü, 5 Temmuz ile sona eren haftada, Nisan 2023’ten sonra ilk defa 2 trilyon TL’nin altına geriledi. Döviz bazında bakıldığında geçen yıl en yüksek 143 milyar doları gören KKM, bugün 60 milyar dolar sınırına kadar çekildi.