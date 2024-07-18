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Tünel içinde yarım saat arayla iki kaza! Araçlar hurdaya döndü, 1 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tünel içinde yarım saat arayla iki kaza! Araçlar hurdaya döndü, 1 kişi öldü
Artvin, Kaza, Trafik, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Artvin'in Borçka ilçesinde tünel içerisinde yarım saat arayla iki trafik kazası meydana geldi. İkinci kazada araç adeta hurdaya dönerken kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

 

Artvin'in Borçka ilçesi Borçka-Hopa karayolu güzergahındaki Cankurtaran Tüneli'nde, Oya Erdem'in kullandığı otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

YARIM SAAT SONRA İKİNCİ KAZA

Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı tünelde, ilk kazadan yaklaşık yarım saat sonra Hızır Avcı idaresindeki kamyonet, önünde seyir halindeki T.Ö'nün kullandığı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü T.Ö ise cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

Tünel içinde yarım saat arayla iki kaza! Araçlar hurdaya döndü, 1 kişi öldü - 1. Resim

TÜNEL KAPATILDI, ULAŞIM ESKİ YOLDAN SAĞLANIYOR

Çift tüp olan Cankurtaran Tüneli'nin Borçka-Hopa istikameti kazalar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Söz konusu güzergahta ulaşım eski yoldan sağlanırken, Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü tünelin kısa sürede trafiğe açılacağı bildirildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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