Zara Home, D&P, Mr Dıy... Bakanlık ünlü markaların ürünlerini yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği 4 ürünü daha ifşa etti. Aralarında Zara Home, D&P, Mr Dıy gibi ünlü markaların

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Yapılan denetimler sonucunda "güvensiz" olarak nitelenen ürünler markasına kadar kamuoyu ile paylaşılıyor.

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4 ÜRÜN DAHA YASAKLANDI

Bakanlık listeyi 9 Temmuz tarihinde bir kez daha güncelledi. 4 ürünü ifşa eden bakanlık, söz konusu ürünlerin satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

ZARA VE D&P ÜRÜNÜ DE LİSTEDE

Ünlü markaların da yer aldığı liste dikkat çekti. Zara Home'un oda kokusu olan "Vetiver Melon Hava Aromotize Edici" ve

"D&P Sandal Ağacı Oda Parfümü 100 Ml." dokunsal uyarı olmadığı için yasaklandı.

EVCİL HAYVAN OYUNCAĞI VE SWEAT TOPLATILIYOR

Ayrıca "Mr Dıy Evcil Hayvan Oyuncağı (hamburger şekilli)" ve "Angelos Marka Yeşil Kapüşonlu Sweat"in piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı alındı.