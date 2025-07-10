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Haberler > Ekonomi > Zara Home, D&P, Mr Dıy... Bakanlık ünlü markaların ürünlerini yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Zara Home, D&P, Mr Dıy... Bakanlık ünlü markaların ürünlerini yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zara Home, D&amp;P, Mr Dıy... Bakanlık ünlü markaların ürünlerini yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği 4 ürünü daha ifşa etti. Aralarında Zara Home, D&P, Mr Dıy gibi ünlü markaların

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Yapılan denetimler sonucunda "güvensiz" olarak nitelenen ürünler markasına kadar kamuoyu ile paylaşılıyor. 

4 ÜRÜN DAHA YASAKLANDI

Bakanlık listeyi 9 Temmuz tarihinde bir kez daha güncelledi. 4 ürünü ifşa eden bakanlık, söz konusu ürünlerin satışını yasakladı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Zara Home, D&P, Mr Dıy... Bakanlık ünlü markaların ürünlerini yasaklandı, piyasadan toplatılıyor - 1. Resim

ZARA VE D&P ÜRÜNÜ DE LİSTEDE 

Ünlü markaların da yer aldığı liste dikkat çekti. Zara Home'un oda kokusu olan "Vetiver Melon Hava Aromotize Edici" ve 
"D&P Sandal Ağacı Oda Parfümü 100 Ml." dokunsal uyarı olmadığı için yasaklandı.

Zara Home, D&P, Mr Dıy... Bakanlık ünlü markaların ürünlerini yasaklandı, piyasadan toplatılıyor - 2. Resim

EVCİL HAYVAN OYUNCAĞI VE SWEAT TOPLATILIYOR 

Ayrıca "Mr Dıy Evcil Hayvan Oyuncağı (hamburger şekilli)" ve "Angelos Marka Yeşil Kapüşonlu Sweat"in piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

Zara Home, D&P, Mr Dıy... Bakanlık ünlü markaların ürünlerini yasaklandı, piyasadan toplatılıyor - 3. Resim

Zara Home, D&P, Mr Dıy... Bakanlık ünlü markaların ürünlerini yasaklandı, piyasadan toplatılıyor - 4. Resim

Zara Home, D&P, Mr Dıy... Bakanlık ünlü markaların ürünlerini yasaklandı, piyasadan toplatılıyor - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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