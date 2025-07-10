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İnşaat maliyet endeksi arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İnşaat maliyet endeksi arttı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mayıs ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,40 arttı, aylık yüzde 0,88 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,88 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,40 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,09 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,52 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17,81 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,39 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ 

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,81 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 18,24 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,40 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,20 arttı, aylık yüzde 1,11 arttı
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,20 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,11 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 16,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 35,03 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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