Piyasalarda hareketli gün: Borsa zirveden döndü, altın iki ayın dibinde

Borsa, altın ve dolarda son dakika! Rekor üstüne rekor kıran BİST100 endeksi bugün 9217 ile zirve yaptı; ancak günü yüzde 1,97 değer kaybıyla 8994 seviyesinden tamamladı. Ons altın fiyatları 13 Aralık’tan sonra ilk defa 2000 doların altına sarktı. ABD TÜFE verisinin beklenti üzerinde gelmesi ve “daha şahin FED” öngörüsünün ağırlık kazanmasıyla birlikte, Kapalıçarşı’da işlem gören gram altının fiyatı 2055 TL seviyesine kadar geriledi. Dolar ise ılımlı yukarı eğilimle 30,73 TL seviyesini gördü.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasaların merakla beklediği ocak ayına dair ABD TÜFE verisinin beklenti üzerinde gelmesi, bütün hesapları altüst etti. Yüzde 2,9 beklenen yıllık enflasyon, ocakta yüzde 3,1 açıklanarak “daha şahin FED” öngörülerini destekledi. Bu etkiyle birlikte dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde yukarı hareketlilik ve ons altında düşüş gerçekleşti. Dolar endeksi 104,80 ile son 3 ayın zirvesine tırmandı. 2 yıllık tahvil faizi de 4,60’a dayandı.

ALTIN KRİTİK SEVİYEYİ AŞAĞI KIRDI

Son olarak 13 Aralık işlemlerinde 2000 doların üzerine çıkan ve bir daha bu seviyenin altını görmeyen ons altın, bugün (TSİ 18.15 itibarıyla) 1990 dolara kadar geriledi. Böylece ons altın son 2 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

Analistler, ons altında 1975 doların önemli bir destek olduğunu, fiyatların bu destek üzerinde tutunması halinde tekrar 2000 dolar üzerine doğru hareketlerin gerçekleşebileceğini ancak ABD doları ve FED cephesinde, kısa vadede altını destekleyecek bir beklentinin kalmadığını aktardı.

13 ŞUBAT ALTIN VE DOLAR FİYATI

Küresel piyasalarda yaşanan bu gelişmeler Kapalıçarşı’ya da yansıdı. Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatları gün içinde en düşük 2055 TL’ye çekildi. Günlük değer kaybı yüzde 0,75 olarak gerçekleşti.

Akşam saatlerinde Çeyrek altın 3 bin 411 TL, Yarım altın 6 bin 860 TL ve Tam altın 13 bin 473 TL’den satıldı. Dolar ise 30,73’ü aşarak ılımlı yukarı eğilimini sürdürdü.

BORSA DA 9000’İN ALTINA SARKTI

Öte yandan günlerdir rekor üstüne rekor kıran BİST100 endeksi, bugün de 9217 ile yeni zirve seviyesini gördü. Ancak gelen kâr satışlarının ardından BİST100 günü, yüzde 1,97 değer kaybıyla 8994 puandan kapattı.

Analistler, “9000 psikolojik bir seviye. Endeks tekrar bu seviye üzerine atmazsa, 8850-8750 destek bandına kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Son yaşanan yükselişlerin ardından kâr satışlarını normal karşılamak gerekir. Desteklerde tutunma gerçekleştiği müddetçe, borsada orta-uzun vadeli yükseliş trendinde de bir bozulma beklenmemeli” görüşünü aktardılar.