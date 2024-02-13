Piyasalar merakla bekliyordu, ABD'de enflasyon yüzde 2,9'luk beklentileri aştı! Dolar, altın ve Bitcoin hareketlendi

Piyasaların merakla beklediği yılın ilk ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 2,9'luk piyasa beklentilerini aşarak yıllık bazda yüzde 3,1 oldu. Verinin ardından dolar küresel piyasalarda değer kazanırken, ons altın hızı bir şekilde geriledi. Bitcoin ise iki yıl sonra ulaştığı 50 bin dolar seviyesini kaybetti.

Şubat ayının en önemli ekonomik verileri arasında yer alan ABD enflasyonu açıklandı. ABD’de enflasyon piyasanın yüzde 2,9’luk beklentisini aşarak yıllık yüzde 3,1 oranında arttı. Ocak ayında ise enflasyon yüzde 0,2’lik beklentilerin üzerinde yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşti.

Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,2'lik piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 0,3 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise 3,2 puanlık piyasa beklentilerini aşarak yüzde 3,4 olmuştu. Verinin ardından dolar değerlenirken, ons altın hızlı bir şekilde değer kaybetmişti.

Verinin ardından doların uluslararası piyasalardaki değerini gösteren DXY endeksi fırladı. Altın ve Bitcoin fiyatı ise düşüşe geçti.

ONS ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dün 2.020 dolar seviyesinde kapanan ons altın, ABD enflasyon verisi öncesi yükselerek 2.029 dolara kadar çıktı. Verinin enflasyonun yeterince hızlı düşmediğini göstermesinin ardından değer kaybeden altın saat 16.44 itibarıyla 2.011 dolara kadar geriledi.

1 Şubat’tan bu yana ilk defa 2.000 TL’nin üzerine çıkan gram altın, ons altındaki düşüşün ardından değer kaybetmeye başladı. Saat 16.59 itibarıyla gram altın 1.987 TL'den işlem görüyordu.

DOLARDA HIZLI YÜKSELİŞ

Şubat ayının başında 30,30-30,40 TL aralığından yukarı yönlü hareket eden ABD doları ise enflasyon verisi sonrası küresel piyasalarda değer kazandı. Veri öncesi gün içi yüzde 0,15 düşüşle 103,98 puana kadar gerileyen DXY endeksi verinin açıklanmasının hemen ardından yukarı yönlü hareket ederek günlük yüzde 0,64 artışla 104,77 puana yükseldi.

ŞUBAT AYININ YILDIZI BITCOIN’E ABD DARBESİ

Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) kabul edilmesiyle yatırımcıların odağına giren Bitcoin, 2 yılın ardından ilk defa 50 bin dolar bandını aştı. Son 7 günde yüzde 16,71 oranında değer kazanan amiral kripto para, veri öncesi 49.911 dolar civarında işlem görüyordu.

ABD enflasyon verisine tepki veren Bitcoin, ocak ayı rakamların belli olmasının ardından sert düştü. BTC şu anda gün içi yüzde 0,79 değer kaybıyla 49543 dolardan işlem görüyor.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

ABD enflasyon verisi, Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararlarını doğrudan etkilediği için piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Veri öncesinde para piyasalarında FED’in politika faizini martta yüzde 87 ihtimalle sabit tutacağı öngörülüyordu. Mayıs ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapılacağı yönündeki beklentiler yüzde 56 olurken, faizin sabit bırakılacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 44 düzeyindeydi.

Verinin beklentileri aşması, piyasalarda FED’in mayıs ayından sonra faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesine neden olabilir.