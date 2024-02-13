Dolar için çok kritik gün! Gözler ABD TÜFE verisinde

Dolarda son dakika… 13 Şubat dolar fiyatı hafif değer artışı ile 30,72’den güne başlangıç yaptı. Euro ise 33,09 ile yatay seyrediyor. ABD Merkez Bankasının faiz indirim sürecinde en fazla dikkat ettiği veri bugün açıklanacak. Ülkede ocak ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,4’ten yüzde 2,9’a gerilemesi bekleniyor. Buna paralel bir verinin “Şahin FED” dozajını yumuşatacağını ve küresel piyasalarda bir rahatlamayı beraberinde getireceğini belirten analistler, “Eğer veri beklentileri karşılamazsa, kısa vadede doların güçlü görünümünü koruduğu ve gerilimin bir miktar attığı görülebilir” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Küresel piyasalarda dolar güçlü görünümünü korurken, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından takip edilen en kritik göstergelerden biri bugün açıklanacak. ABD’de ocak ayına dair enflasyon (TÜFE) rakamları, küresel piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek. Kritik veri TSİ saat 16:30'da belli olacak. Ülkede yıllık TÜFE’nin ocak ayında 0,5 puan düşüşle yüzde 2,9 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonun ise 0,2 puan gerileme ile yüzde 3,7’ye çekileceği öngörülüyor.

13 ŞUBAT DOLAR FİYATLARI

ABD’de TÜFE verisi öncesinde 2 Yıllık Tahvil Faizi %4,47 ve 10 Yıllık Tahvil Faizi %4,18’de bulunarak, son bir haftanın zirvelerine yakın seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) 104,20’nin üzerinde güçlü görünümünü koruyor. 13 Şubat dolar fiyatı iç piyasada 30,72 seviyelerinden güne başlıyor. Dolarda dünkü kapanışa göre hafif değer artışı dikkat çekiyor. 13 Şubat Euro fiyatı ise 33,09’a yakın fiyatlanıyor. Euro’da daha yatay bir görünüm öne çıkıyor.

DOLARDA HEDEF VE BEKLENTİ

Analistler, ABD enflasyon rakamlarında beklentilere paralel gerçekleşecek gerilemelerin, FED cephesinde rahatlatıcı bir etki yapacağını belirtiyor. Enflasyonda hedeflenen düşüş trendinin görülmesi halinde bunun fiyatlamalar üzerinde etkisini göstereceğini belirten analistler, “Bu durumda FED üyelerinin son dönemdeki şahin tutumlarında bir miktar gevşeme yaşanabilir. Bunula birlikte dolar endeksi ve ABD tahvillerinde gerileme, küresel risk iştahında artış ve kıymetli madenler üzerinde son dönemde oluşan baskının da bir miktar kalktığı görülebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

ABD TÜFE’DE KATI GÖRÜNÜM SÜRERSE...

ABD’de son gelen ekonomik verilerin, enflasyonda arzu edilen gerilemeyi çok fazla desteklemediğini de hatırlatan analistler, “Dolayısıyla TÜFE verilerinde beklentileri karşılamayan bir görünüm ortaya çıkarsa, FED daha fazla veri görmek isteyecektir. Ve beklenen faiz indirimlerinin yılın ikinci yarısında gerçekleşme ihtimali de ağırlık kazanmaya başlayabilir. Bu durum, ABD dolarının, kısa vadede güçlü görünümünü korumasını da beraberine getirebilir” uyarısında bulunuyor.

FED üyeleri son dönemde yaptıkları açıklamalarda enflasyondaki katılığa vurgu yaparak; faiz indirimi için erken olduğu, daha sabırlı davranacakları ve muhtemel indirimlerin yılın ikinci yarısında başlayacağı yönünde ifadeler kullanmışlardı.

İÇERİDE GÖZLER CARİ AÇIKTA

Türkiye’de döviz kurlarının seyri açısından cari açık da önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Cari dengede açık ne kadar az olursa, ülkede döviz ihtiyacının ve kurlar üzerindeki baskının da o kadar az olacağı öngörülüyor. Bu anlamda bugün açıklanacak “Aralık Ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri” de piyasaların takibinde olacak. Piyasalar aralık ayında 2,5 milyar dolarlık bir cari açık bekliyor. Bu beklenti ile birlikte 2023 yılının tamamında yaklaşık 46 milyar dolara yakın bir cari açık öngörülüyor. Bu arada kasım ayında 2,7 milyar dolarlık cari açık gerçekleşmişti.

SEÇİM ÖNCESİ VE SONRASI DOLAR

İç piyasalarda seçimlerden sonra doların seyri ile alakalı gelişmeler de merak ediliyor. Ekonomist Nuri Sevgen, TCMB’nin yüzde 36’lık yıllık enflasyon hedefini değiştirmediğini hatırlatarak, “Bu hedef parasal sıkılaşmanın daha da artacağı yönünde işaretler veriyor. Dolayısıyla likidite tarafında seçimlerden sonra daha fazla sıkılaşma görülebilir. Vergiler ve tasarruf tedbirleri gibi farklı yaklaşımlar da olabilir. Kurlarda kontrol seçime kadar sürecektir. Doların, seçim öncesinde 32,00 TL’nin altında bir yerlerde kalacağını öngörüyorum. Seçimden sonra ise yabancı yatırımcının da dikkatle takip ettiği swap kanallarının açılması için kurda belli bir değer artışının sağlandığını görebiliriz” şeklinde konuştu.