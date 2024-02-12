Bitcoin son 27 ayın en yüksek seviyesinde! Kripto para amirali psikolojik 50 bin dolar sınırını aştı

Kripto para yatırımcılarının merakla beklediği ETF onayının gelmesinin ardından Bitcoin, hızlı yükselişini sürdürüyor. Bitcoin, bugün 50 bin dolar sınırın aşarak Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tarafından verilen spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) onayının ardından amiral kripto para birimi Bitcoin, yükselişini hızlandırdı. ETF’lerine sermaye girişlerinin sürmesiyle Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.

BITCOIN 50 BİN DOLARI AŞTI

Bitcoin, ETF rüzgarıyla yükselişini hızlandırdı. Bitcoin, bugün 50 bin doları aşarak son yılların rekorunu kırdı. Bitcoin daha sonra 49.500 seviyesine geri çekildi.

ARALIK 2021'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Kripto para birimi; Nisan 2021’de 64 bin 750 doları ve Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test etmişti.Son olarak Aralık 2021'de 50 bin dolar seviyesini gören Bitcoin, ardından düşüşe geçerek, Kasım 2022’de 15 bin dolar sınırına kadar çekilmişti.

50 BİN DOLAR PSİKOLOJİK EŞİK

Analistler, Bitcoin'de 50 bin dolar seviyesinin psikolojik eşik olduğunu belirtiyor. Uzmanlar bu seviyenin aşılması durumunda daha önce iki sefer görülen 60 bin dolar seviyesine doğru ataklar görülebileceğini vurguluyor.

BITCOIN'DE 60 BİN DOLAR SEVİYESİ GÖRÜLÜR MÜ?