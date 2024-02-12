Altında şok düşüş, borsada rekora uçuş! Piyasalar haftaya hareketli başladı

Borsa, dolar ve altında son dakika!.. TCMB’nin “faiz artışı yok” mesajının ardından borsada rekor serisi devam ediyor. Endeks 12 Şubat işlemlerinde 9174 ile, yeni rekor kapanışını gerçekleştirdi. Dolar ise kuvvetli gelen ABD verileri ve güçlü ABD tahvil fiyatlamalarının gölgesinde 30,70 seviyesini aştı. Ons altın, dolardaki güçlü seyirden etkilenerek kritik 2015 dolar seviyesine geriledi. Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatları 2065 TL’nin altına sarkarak, son 4 haftanın düşük noktalarına yaklaştı. Analistler, “Bu hafta ABD’de TÜFE ve ÜFE verileri başta olmak üzere kritik veriler gelecek. Bu veriler altın ve doların yönü için dikkatle takip edilmeli. Ons altında 2000 dolar seviyesi psikolojik destek. Dolar endeksi 104 üzerinde kaldıkça, dolar/TL ve altında baskı sürebilir” uyarısında bulunuyor.

TÜKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar yeni haftaya sakin gündemle başladı. Geçen haftadan devreden Merkez Bankası Enflasyon Raporu toplantısının yansımaları, bu hafta da fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. “Faiz artışı yok” vurgusundan destek bulan Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi rekor kırmaya devam etti. Geçen hafta 9045 seviyesinden kapanış gerçekleştiren endeks, 12 Şubat işlemlerinde %1,42 primle 9174,58 puandan kapandı. Böylece endeks kapanış rekorunu tazeledi. Toplam işlem hacmi 139,30 milyar TL olarak gerçekleşti.

DOLAR KRİTİK SEVİYEYİ AŞTI

Piyasaların dikkatle takip ettiği kur cephesinde de kritik fiyatlamalar öne çıktı. Dolar/TL 12 Şubat işlemlerinde 30,70 seviyesini aşarak, yeni bir eşiği geçti. Kur, gün içinde en yüksek 30,7090’ı test etti. Akşam saatlerinde ise 30,7045 seviyelerinden kapanış yaptı. Dolar endeksi (DXY) ve ABD tahvillerindeki güçlü görünüm, dolardaki yükselişe de katalizör oluyor. Euro tarafında da 33,10 bölgesinde yatay seyir öne çıktı. Euro/Dolar paritesi üzerinde oluşan baskı; Avrupa Birliği para birimi üzerinde etkisini gösteriyor.

ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Ons altında da güçlü dolar etkisi takip ediliyor. DXY’nin bugün 104,20’nin üzerini test etmesi üzerine, ons altında %0,40 düşüşle 2015 doların altı test edildi. Bu gerileme, Kapalıçarşı’ya da yansıyor.

12 Şubat TSİ 18:00 itibarıyla Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatları 2063 seviyelerine yakın seyretti. Çeyrek altın 3 bin 422 TL, yarım altın 6 bin 886 TL ve tam altın 13 bin 336 TL’den satış fiyatı yönünde işlem gördü.

ALTIN VE DOLARDA BEKLENTİ

Analistler, “Bu hafta ABD’de TÜFE ve ÜFE verileri başta olmak üzere kritik veriler gelecek. Bu veriler altın ve doların yönü için dikkatle takip edilmeli. Ons altında 2000 dolar seviyesi psikolojik destek. Dolar endeksi 104 üzerinde kaldıkça, dolar/TL ve altında baskı sürebilir” uyarısında bulunuyor.

BU GELİŞMELERE DİKKAT!

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesinin, kredilerde yaşanan gelişmeler üzerine alacağı tedbirler, piyasalar tarafından dikkatle izleniyor. Özellikle reel tarafta taksit sayılarından etkilenmesi muhtemel sektörler ve hem Bankacılık endeksi hem de genel fiyatlamalar anlamında, bunun borsa tarafında yansımaları da takip edilecek.

Öte yandan geçen hafta Türkiye’nin Eurobond ihracına gelen rekor talep, yabancı yatırımcı ilgisini teyit ederken; ABD’nin, Türkiye’ye F-16 satışına yönelik olarak Kongre’deki itiraz sürecinin Türkiye lehine sonlanması, piyasalar cephesinde pozitif karşılandı.

Hazine bugün; 14 ay ve 10 yıl vadeli tahvil ihaleleri düzenledi ve toplamda 24,84 milyar TL borçlandı. Uzun vadeli ikinci ihalede bileşik faiz, %26,56 seviyesinde gerçekleşti. Her iki ihaleye de arzın oldukça üzerinde talep geldi.