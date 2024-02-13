Gözler ABD TÜFE verisinde! Gram altını dolar besliyor, 'Ons' FED'i bekliyor

Altında son dakika! Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı, ons tarafındaki zayıf görünüme rağmen 13 Şubat işlemlerine 2071 TL seviyesinden başlangıç yaptı. Dün 2060 TL’ye yakın noktalara kadar gevşeyen gram altın; dolar/TL’nin 30,72 seviyesinin üzerine çıkmasından destek bularak kayıplarını geri aldı. Bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi özellikle ons altın için kritik. Beklentilere paralel gelecek TÜFE verisinin, küresel anlamda doların gücünü bir miktar zayıflatabileceği, böylece ons tarafındaki baskının hafifleyebileceği ve Kapalıçarşı’da gram altın fiyatlarının yeniden 2080 TL’ye doğru yönelebileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Altın fiyatlarında belli bir bant içinde bir aşağı bir yukarı yatay görünüm devam ediyor. ABD dolarına dair güçlü fiyatlamalardan etkilenen ons altın, yıl başından bu yana yukarıda 2060 dolar aşağıda 2000 dolar arasında dalgalanıyor. Dünkü işlemlerde 2011 dolara kadar gerileyen ons altın, 13 Şubat işlem gününe, 2018 dolar seviyelerinden başlangıç yaptı. Son 7 işlem gününde kısa vadeli önemli teknik gösterge olarak öne çıkan 5 günlük hareketli ortalamanın altında seyreden ons altında zayıf görünüm devam ediyor.

200 GÜNLÜK ORTALAMAYA DİKKAT!

13 Şubat itibarıyla 5 günlük ortalama, ons altında 2026 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin ilk direnç olarak izlenmesi gerektiğini ifade eden analistler, “Daha uzun vadede 100 günlük ortalama seviyede önemli gelişmeler yaşanıyor. Ons altın grafiklerinde son iki işlem gününde, tarihinde ilk defa 100 günlük ortalama seviye 2000 dolara ulaştı. Bu gösterge, ons altın tarafında artık 2000 doların sağlam bir destek olarak çalışabileceğinin de ilk sinyallerini bize veriyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

13 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

Yeni işlem gününde dolar endeksi 104,00 ve ABD 2 yıllık tahvil faizi %4,45 üzerinde güçlü görünümünü korurken; dolar/TL tarafında 30,72 ile tarihî zirvelere yakın seviyeler test ediliyor. Bu durum, ons altından beklediği desteği bulamayan gram altın fiyatlamalarına da yansıyor.

13 Şubat’ta Kapalıçarşı gram altın fiyatı, 2071 TL seviyesinden güne başladı. Böylece dün 2060 TL sınırına kadar yaşanan düşüşün ardından kayıplar da geri alınmış oldu.

Çeyrek altın 3 bin 433 TL’den, Yarım altın 6 bin 908 TL’den ve Tam altın da 13 bin 589 TL’den satılıyor. Serbest piyasada gram altın ise 1995 TL’ye yakın seviyelerden yeni güne başlangıç yapıyor.

ABD TÜFE VERİSİ ÖNEMLİ

Bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi, dolarda küresel fiyatlamaları etkileme olasılığı sebebiyle ons altın tarafından da dikkatle takip edilecek. Analistler, “Her ne kadar son açıklanan veriler ABD ekonomisinde arzu edilen bir soğumaya işaret etmese de, ABD’de ocak ayında yıllık TÜFE’nin, yüzde 3,4’ten yüzde 2,9’a gerilemesi bekleniyor. Bu beklenti karşılanmazsa ‘şahin FED’ tonajı da devam edebilir ve bu durum güçlü dolar görünümü ile birlikte ons altın fiyatları için de baskının devam etmesi anlamına gelebilir” şeklinde konuşuyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Beklentilere paralel bir ABD TÜFE verisinin ise altın fiyatlarına destek olacağını ifade eden analistler; ons tarafında hissedilir bir rahatlamanın gerçekleşmesi için dolar endeksinde 103,50 seviyesi, 10 yıllık ABD tahvil faizlerinde de 3,90’ın altına gerileme yaşanmasının önemli olduğunu vurguluyor. Ons tarafında 2015-2000 dolar seviyelerinin korunması gereken önemli destekler olduğunu vurgulayan analistler, son 1 haftada 2040 doların ara bir direnç olarak öne çıktığı uyarısında bulunuyor.