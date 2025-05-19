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Raflara da yansıdı! Gıda fiyatları yüzde 50 ucuzladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Raflara da yansıdı! Gıda fiyatları yüzde 50 ucuzladı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelenin olumlu sonuçları kendini gösterdi. Bu durum raflara da yansıdı, birçok ürün fiyatında yüzde 50'lik bir düşüş yaşandı

Gıda fiyatlarının son dönemde gerilediğini belirten İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzelder “Havaların ısınması, meyve sebzenin bollaşması ve ihracatın hissedilir ölçekte yavaşlaması ile talepteki daralmalar, enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye katkı sağlayan gelişmeler oldu.

"YÜZDE 50 İNDİRİM YAPILDI"

Bu durum raflara yansıdı. Birçok kalem üründe ortalama yüzde 50 oranında bir düşüş olduğu söylenebilir. Domates hariç, sebze fiyatlarında bunu görebiliyoruz. 30’luk orta boy yumurta geçen ay 195 lira bandında seyrederken, şimdi 110 ile 130 lira arasında satılıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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