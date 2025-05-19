Raflara da yansıdı! Gıda fiyatları yüzde 50 ucuzladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2025 06:48 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 06:49 - Güncelleme:

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelenin olumlu sonuçları kendini gösterdi. Bu durum raflara da yansıdı, birçok ürün fiyatında yüzde 50'lik bir düşüş yaşandı

Gıda fiyatlarının son dönemde gerilediğini belirten İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzelder “Havaların ısınması, meyve sebzenin bollaşması ve ihracatın hissedilir ölçekte yavaşlaması ile talepteki daralmalar, enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye katkı sağlayan gelişmeler oldu. İlgili Haber Bakan Şimşek'ten 'geçici etki ve istikrar' vurgusu! Enflasyon beklentisi 8,2 puan iyileşti "YÜZDE 50 İNDİRİM YAPILDI" Bu durum raflara yansıdı. Birçok kalem üründe ortalama yüzde 50 oranında bir düşüş olduğu söylenebilir. Domates hariç, sebze fiyatlarında bunu görebiliyoruz. 30’luk orta boy yumurta geçen ay 195 lira bandında seyrederken, şimdi 110 ile 130 lira arasında satılıyor” ifadelerini kullandı. İlgili Haber İnternet kazançları takipte! Maliye, 37 milyar TL’lik vergisiz hasılat tespit etti

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş