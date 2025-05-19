İnternet kazançları takipte! Maliye, 37 milyar TL’lik vergisiz hasılat tespit etti

Gelir İdaresi Başkanlığı, sanal POS aracılığıyla gelir elde edip vergi mükellefi yeti olmayan 4 bin 95 mükellefi n 37 milyar liralık hasılatını tespit etti. Bu kişilerin sadece geçen sene 67 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi. Bakan Şimşek beyan uyarısında bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Ticaret’in yaygınlaşmasıyla sanal POS aracılığıyla gelir elde eden fakat hiç vergi mükellefi yeti olmayan ya da eksik vergi ödeyen 4.095 mükellefi n 37 milyar liralık hasılatını tespit etti. Tekstil ve hazır giyim, bilgisayar sarf malzemeleri, telefon ve telefon aksesuarı ticareti yapanlar ile bilgisayar programlama faaliyeti yürüten yüzlerce mükellefin de hasılatlarını gizlediği belirlendi.

YASAL SÜREÇLER BAŞLATILDI

Analiz çalışmaları kapsamında, vergi kaydı olmayan bir kişinin 2024 yılında sanal POS uygulamaları üzerinden 2.284 kez işlem yaptığı ve 67 milyon lira gelir elde ettiği tespit edildi. Mükellef olmayan bu kişinin, internet üzerinden perakende bilgisayar sarf malzemeleri satışı yaptığı tespit edilirken, hakkında yasal süreçler başlatıldı.

İlgili Haber ABD ve Çin anlaştı, altın fiyatları çakıldı! İki ülke gümrük vergilerini karşılıklı olarak indirdi

TESPİT ETMEK ARTIK DAHA KOLAY

GİB, bu süreçte vergi kayıplarını önlemek için ‘gönüllü uyum ve izaha davet’ mekanizmasını devreye soktu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dijitalleşen dünyada vergi kaybının izinin artık çok daha kolay sürüldüğünü belirterek, “Sadece sahada değil teknolojiyi etkin kullanarak da kayıt dışı ile mücadele ediyoruz. Sanal POS ve diğer dijital ödeme sistemleri üzerinden gelir elde edenler, vergisini ödemek zorunda” dedi.