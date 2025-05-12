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ABD ve Çin anlaştı, altın fiyatları çakıldı! İki ülke gümrük vergilerini karşılıklı olarak indirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD ve Çin anlaştı, altın fiyatları çakıldı! İki ülke gümrük vergilerini karşılıklı olarak indirdi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD ve Çin uyguladıkları gümrük vergilerini karşılıklı olarak indirmesiyle beraber piyasalar hareketlenirken, altın fiyatları en çok etkilenen yatırım araçlarından biri oldu. 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü ons altın 3216 dolara, gram altın fiyatı ise 4007 dolara kadar geri çekildi.

ABD ve Çin tarafından alınan kararla beraber karşılıklı olarak gümrük vergilerini önemli ölçüde düşürdü. Çin, ABD ürünlerine uyguladığı vergiyi 90 gün süreyle 125'ten yüzde 10'a indirirken, ABD'de Çin mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 145'ten yüzde 30'a düşürdü.

Anlaşma kamuoyuna yansıdıktan hemen sonra piyasalarda yoğun bir şekilde hareketlilik yaşandı. Altın fiyatları ise en çok etkilenen varlıklar arasında yer aldı.

ABD ve Çin anlaştı, altın fiyatları çakıldı! İki ülke gümrük vergilerini karşılıklı olarak indirdi - 1. Resim

12 MAYIS ALTINDA SON DURUM NE?

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla ons altın güne 3325 dolardan başlarken, kritik haberin duyulmasıyla düşüşünü hızlandırdı. Böylelikle sarı maden 3.216 dolara kadar geri çekilirken bugün 10.51 itibarıyla yüzde 3.02 düşüşle 3223 dolar seviyesine geriledi.

Analistler ise ons altının 3296 doların altında kalması durumunda 3251 dolar desteğinin test edilmesi beklenmektedir. Şu an için altında 3206 dolar desteği mevcuttur. Yukarıda dirençler ise 3322 ve 3366 dolardadır. 

ABD ve Çin anlaştı, altın fiyatları çakıldı! İki ülke gümrük vergilerini karşılıklı olarak indirdi - 2. Resim

"ALTIN MUHTEMELEN DÜŞMEYE DEVAM EDEBİLİR"

Reliance Securities kıdemli emtia analisti Jigar Trivedi, “Dolar endeksi, Trump yönetiminin hafta sonu İsviçre'de yapılan ve altın fiyatları üzerinde baskı oluşturan müzakerelerin ardından Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydettiğini açıklamasıyla yükseldi” dedi.

Trivedi, “Yakın vadede, dolar değer kazanabileceğinden ve jeopolitik risklerin azalmasıyla sığınak talebi de düşebileceğinden altın muhtemelen düşmeye devam edebilir, dolayısıyla sarı metal yakın vadede 3.200 dolar seviyesine gerileyebilir” diye ekledi.

ABD ve Çin anlaştı, altın fiyatları çakıldı! İki ülke gümrük vergilerini karşılıklı olarak indirdi - 3. Resim

GRAM ALTIN RESMEN ÇAKILDI

ABD ve Çin'nin anlaşmaya vardığı haberiyle beraber gram altın düşüşünü sürdürdü ve yüzde 3'ün üzerine kadar geriledi.

Bugün sabah saatlerinde ise, yüzde 3,12 azalışla 4 bin 14 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda ise çeyrek altın 6 bin 780 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 10 liradan satılıyor.

Cuma günü, gram altın değer kazansa da kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 4 bin 144 liradan tamamlamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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