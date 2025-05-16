TEMU'dan alışveriş yapanlar dikkat! Satış yasağı gelecekti, Çinli e-ticaret devi bakanlığa çağrıldı

Türkiye'de revaçta olan Çinli e-ticaret devi TEMU'nun yetkilileri Ticaret Bakanlığına çağrıldı. Bakanlık, TEMU yetkililerine yükümlülüklerini hatırlatarak gerekli adımların atılmasını istedi. Türkiye'de temsilcilik açmazsa satış yasağı gelmesi beklenen TEMU aynı zamanda gerekli adımları attıklarını duyurdu.

Çin Halk Cumhuriyeti merkezli e-ticaret platformu TEMU'nun yetkilileri, Ticaret Bakanlığı'na çağrıldı.

TÜRKİYE'DE İLGİ DUYULAN ÇİNLİ E-TİCARET DEVİ BAKANLIKTA

"Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" kapsamında bakanlıkta yapılan toplantıda, e-ticarette ürün güvenliği konusunda TEMU'ya yükümlülükleri hatırlatıldı.

TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİNE KARŞI SORUMLULUKLAR HATIRLATILDI

TEMU yetkililerinden mevzuata uyum konusunda yaptıkları faaliyetlere ilişkin bilgi alınırken, özellikle güvenli ürün sunumu ve tüketicilerin şikayetleri doğrultusunda yasal sorumluluklar konusunda gerekli uyarılar yapıldı.

MEVZUATA UYGUN ADIMLAR ATILMALI

Toplantıda, Haziran 2024'te Türkiye pazarına girerek internet üzerinden satış yapmaya başlayan TEMU'nun, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" kapsamında mevzuata uyum için ihtiyaç duyulan adımları atması gerektiği belirtildi.

TEMU yetkilileri ise satış ilanlarında istenilen bilgilerin sağlanması için gerekli altyapı çalışmalarını yürüttüklerini, Türkiye'nin talep ettiği bilgileri sağlamayan satıcıların ülkede satış gerçekleştiremeyeceğini anladıklarını ifade etti.

TÜRKİYE'DE YERLEŞİK OLMADAN ÜRÜN SUNULMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Toplantıda, TEMU'ya, yönetmelik kapsamında Türkiye'de yerleşik iktisadi işletmeci bilgisi olmadan pazara ürün sunulmasına müsaade edilmeyeceği hatırlatıldı.

Tüketicilerin korunmasını teminen, güvensiz ve uygunsuz ürünlerin, yetkili kurumun talebinden itibaren 24 saat içinde platformdan kaldırılması gerektiği belirtilen toplantıda, bu temaslar için TEMU bünyesinde Ürün Güvenliği Temas Noktası'nın aktif olması gerektiği ifade edildi.

TEMU'DAN BEKLENEN GİRİŞİM

TEMU yetkilileri, tüm bu konularda hazırlık yaptıklarını, yönetmeliğe uyum için taahhütlerini yerine getirmeye yoğun çaba gösterdiklerini, aykırılık durumunda müeyyidelerin farkında olduklarını vurguladı.

Türkiye'de bir temsilcilik açmak üzere girişimlerde bulunduklarını belirten yetkililer, Türkiye'de pazara girecek ürünlerin sorumluluğunu almak için aksiyonda bulunmak zorunda olduklarını dile getirdi.

PLATFORMA AĞIR MÜEYYİDELER GELEBİLİR

Yönetmelik kapsamında, uygunsuz ürünlerin platformdan kaldırılması, her ürünün iktisadi işletme bilgisine yer verilmesi, ürün güvenliği açıklarının kapatılması için temas noktasının hizmet vermesi gerekiyor. Aksi takdirde yönetmelik, pazaryerindeki ilanlara ve ilgili platforma yönelik ağır müeyyideler öngörüyor.