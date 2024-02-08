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    • Satılan iki elektrikli araçtan biri Togg oldu: Dünya devleri gerisinde kaldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Togg, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yerli otomobil Togg geçtiğimiz ay da yükselişine devam  etti. Togg, elektrikli otomobil pazarından satılan her iki araçtan biri oldu. Togg'u Alman markaları takip ederken ocak ayında tam elektrikli otomobil satışlarında yüzde 401 artış kaydetti.

    Ocak ayı otomobil satışlarında elektrikli otomobil markaları arasında Togg'un yükselişi devam etti.  Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) derlediği verilere göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701'e yükseldi.

    Bu dönemde otomobil satışları yüzde 71,7 artışla 64 bin 41 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,1 yükselişle 15 bin 660 oldu. Söz konusu rakamlar tüm zamanların en yüksek ocak ayı verileri olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye otomobil pazarında, geçen ay benzinli otomobiller 41 bin 212 satışla birinci, hibrit otomobiller ise 10 bin 260 ile ikinci sırada yer aldı.

    Dizel otomobil satışları 8 bin 55, otogazlı otomobil satışları da 541 adet olarak kayıtlara geçti. Sadece elektrikle beslenen tam elektrikli otomobil satışları ise 3 bin 542 oldu.

    Araçtaki bataryayı şarj etmek için benzinli bir motor jeneratörle bir elektrik motorunu çalıştırarak tekerleklere güç sağlayan sisteme sahip (uzatılmış menzil) araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış rakamı 3 bin 973'e yükseldi. Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP) olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

    ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARINDA YÜZDE 401 ARTIŞ

    Geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre benzinli otomobil satışlarında yüzde 61,2, dizellerde yüzde 60,6 artış yaşanırken, otogazlı otomobil satışları yüzde 58,5 azaldı.

    Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 136,7 ve tam elektrikli otomobil satışları da yüzde 401 artış kaydetti.

    PAZAR PAYI ARTTI

    Geçen yılın ocak ayında yüzde 68,6 olan benzinli otomobillerin satışlardaki payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 64,4'e geriledi. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 13,5'ten yüzde 12,6'ya, otogazlıların payı ise yüzde 3,5'ten yüzde 0,8'e geriledi.

    Söz konusu dönemde toplam satışlardan alınan pay tam elektrikli otomobillerde yüzde 1,9'dan yüzde 5,5'e; hibritlerde yüzde 11,6'dan yüzde 16'ya yükseldi. Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 22,2'sinin elektrifikasyona sahip araçlardan oluştuğu görüldü.

    TOGG İLK SIRADA

    ODMD verilerine göre, Türkiye'de en az bir elektrikli model satan marka sayısı 2012'de birken, 2023 Ekim'de 27'ye yükseldi.

    Elektrikli otomobil markaları arasında Togg'un yükselişi ocak ayında da devam etti. Togg, 1625 adetle geçen ay da pazarda ilk sırada yer aldı. Böylece elektrikli otomobil pazarında satılan her iki otomobilden biri Togg oldu.

    Togg'u 260 adetle Mercedes-Benz, 228 satışla BMW, 2020 ile Tesla, 155 adetle BYD takip etti.

    Diğer yandan, model bazlı bakıldığında da Togg T10X en fazla satılan model olurken, Tesla Model Y ikinci, BMW 5 Serisi üçüncü, BYD Atto 3 dördüncü, Mercedes-Benz EQB ise en fazla satılan beşinci model oldu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Togg
    Haberler > Ekonomi > Satılan iki elektrikli araçtan biri Togg oldu: Dünya devleri gerisinde kaldı
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