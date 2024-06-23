Sistem sil baştan! Yeni vergi düzenlemesinde 'izah' edemeyene binlerce liralık ceza yolda

Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışı ekonomi ile mücadele için üzerinde çalıştığı yeni vergi paketi düzenlemesinde sona gelindi. Buna göre gelirinden fazla harcayanlar, kirayı elden alanlar, IBAN ile ödemeyi kabul edenler ve çok sayıda meslek grubu bakanlığın kıskancına girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira gelirinden, IBAN’la satışa, lüks harcamadan, post cihazına kadar birçok önemli başlıkta hazırladığı yeni vergi paketi Meclis'e geliyor.

Bakanlığın 226 milyar lirayı bulan vergi geliri beklentisiyle hazırladığı paketin TBMM'nin yaz tatiline girmeden önce yasalaşması hedefleniyor.

KİRAYI ELDEN ÖDEYENE CEZA

Vergi uzmanı Nedim Türkmen yeni vergi paketi ile ilgili ATV Haber’e yaptığı açıklamasında “Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması vergilendirilmeyen alanların vergilendirilmesi birçok unsur söz konusu. Yeni vergi paketinde kiracılar da artık maliyenin yakın markajında olacak öyle ki kirayı elden ödeyene de ceza gelecek. Özel usulsüzlük cezası kesilecek” ifadelerini kullandı.

'İNDİRİM YAP' DÖNEMİ SONA ERİYOR

Post cihazını başkasına kullandıranlara yine bir süredir maliyenin takibinde olanla ödeme yapanlara ağır yaptırımlar geliyor. ‘Fiş almayalım indirim yap’ dönemi de artık sona eriyor.

Fiş düzenlememenin cezası 3 bin 400 liradan 30 bin liraya yükselecek.

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IBAN İLE ÖDEMELERE AĞIR CEZALAR YOLDA

Son dönemde berbere, lokantaya ya da herhangi küçük bir esnaftan alışveriş yapıldığında ödemeler genellikle IBAN ile yapılıyordu. Maliye Bakanlığı IBAN’la yapılan ödemeleri de mercek altına alıp her bir fiş kesilmeyen harcamaya 3 bin 400 liralık ceza kesince IBAN ile ödemeler bıçak gibi kesilmişti. İşte yeni vergi paketinde IBAN ile gönderilen o ödemelere de daha ağır cezalar olacak.

IBAN numarasını bir esnafa verip de oraya kullandırırsa bununla alakalı da cezası 30 bin lira ile 20 milyona kadar çıkan ağır yaptırımlar olacak.

AVUKAT VE DOKTORLAR DA VERGİ RADARINDA

Avukat, doktor, diş hekimi, restoran, kafe ve kuaför gibi serbest meslek çalışanlarına da hasılat sorgusu geliyor. Ekipler ayda 3, yılda 12'den az olmamak kaydıyla yoklamaya gidecek. Günlük kazançları tespit edilecek. Tespit edilen tutarlar ile mükellefin beyanı karşılaştırılarak buradaki fark yüzde 20'den fazla ise mükellef aradaki farkın izahı için davet edilecek. İzah yeterli görülmezse düzeltme beyannamesi istenecek ve vergi incelemesi yapılacak.

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GELİRİNDEN FAZLA HARCAMAYA DA CEZA

Yeni vergi paketindeki en kritik başlıklardan biri gelirinden fazla harcama yapanlarla ilgili mesela vatandaşın 100 bin liralık yasal olarak bir geliri görünüyor ama maliye harcamalarına baktığında ayda 200 bin liradan fazla bir harcaması var.

Bu noktada maliye o vatandaşı çağıracak 100 bin liralık gelirin varken bu 200 bin liralık harcamayı nasıl yaptın izah et diyecek. Böylelikle Türkiye'de çok fazla gelir elde ettiği halde beyan etmeyen birçok kişinin kayıt altına alınabilmesi hedefleniyor.