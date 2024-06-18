Sonbahara kadar umut var mı? ‘Altın’da FED baskısı nereye kadar?

Altında son dakika! 18 Haziran ons altın fiyatı 2311 dolara yakın seyrederken, bugün açıklanacak ABD perakende satışlar ve perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları dikkatle takip edilecek. FED üyelerinin bu yıl 1 faiz indirimine işaret etmesi altını baskı altına alırken; ABD’de ekonomik aktivitede yaşanabilecek zayıflama belirtilerinin, ons altına destek olabileceği belirtiliyor. Daha belirgin yükseliş için ise sonbahar ayları işaret ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatlarında bu hafta zayıf bir görünüm öne çıkıyor. ABD Merkez Bankası tarafından geçen hafta açıklanan nokta grafiklerde özellikle faiz oranlarının geleceğine dair “daha şahin” beklentilerin öne çıkması, riskli varlıklardan kaçışı tetiklerken, altın fiyatları üzerindeki baskı da devam ediyor.

Son FED faiz kararının ardından hafta sonu açıklamalarda bulunan Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari’nin, kendilerinden ilk faiz indiriminin, aralık ayında beklenmesi gerektiğini söyledi.

18 HAZİRAN 2024 ALTIN FİYATLARI

18 Haziran ons altın fiyatları FED üyelerinden gelen şahin tonajlı açıklamaların da etkisiyle birlikte 2311 dolara yakın seyrediyor. Fiyatlarda geçen hafta cuma kapanışına göre yaklaşık yüzde 1’lik bir gerileme dikkat çekiyor.

Bu arada gram altın bankalar arası piyasada 2430 TL’den işlem görürken, bayram tatilinde açık bulunan kuyumcularda gram fiyatı 2400-2470 TL gibi daha açık bir alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın ise bugün öğle saatlerinde 4 bin 8 TL’den satılıyor.

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ALTINDA BU HAFTA BU VERİLERE DİKKAT

Ons altın fiyatları için bu hafta önemli olan verilere bakıldığında;

-Bugün TSİ 15:30 Mayıs Ayı ABD Perakende Satışlar verisi açıklanacak. Beklentiler, aylık bazda yüzde 0,3 artış çeklinde öne çıkıyor.

-Perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 235 bin kişi olarak tahmin ediliyor. Geçen hafta 242 bin başvuru ile beklenti üzeri bir rakam takip edilmişti.

-Bu hafta ayrıca New York FED Başkanı John Williams ve Richmond FED Başkanı Tom Barkin'in de açıklamaları dikkatle takip edilecek.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

“Şahin FED” görünüm ile birlikte ABD’de 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 4,30 ve dolar endeksinin de 105,45 ile gücünü koruduğunu belirten analistler, “Bu sebeple altın da daha belirgin bir yükseliş hareketi yaşanamıyor. Kısa vadede takip edilen veriler de altın fiyatlarının sevmeyeceği şekilde gelirse ons için 2300-3280 dolar bandının korunması önem taşıyor. Yükselişlerde ise 2340 dolar ilk direnç olarak öne çıkıyor. Fiyatlarda bu yatay görünümün ve FED baskısının kısa-orta devam etmesi daha yakın bir ihtimal olarak değerlendirilmeli. Sonbaharda ise faiz beklentileri ve ABD seçimlerinin de devreye girmesiyle birlikte ons altında daha farklı fiyatlamalar gündeme gelebilir” görüşünü dile getiriyor.