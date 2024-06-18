Tehlikeli sularda yüzüyor! Bitcoin 1 ayın en düşük seviyesini gördü

Bitcoin’de son dakika! Bir haftadır satış baskısı yaşayan Bitcoin, bugün 64 bin dolara kadar gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Ardından tepki alımlarıyla birlikte 65 bin 700 dolara yakın denge arayışı sürüyor. Analistler, “66 bin doların altında kalıcılık halinde satış baskısı devam edebilir. 100 günlük ortalamaya işaret eden 66 bin 700 dolar aşılırsa, BTC daha güvenli bölgeye geçebilir” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Geçen haftaki FED faiz toplantısının ardından bu yıl sadece 1 faiz indirimine işaret edilmesi, kripto para birimlerini baskılamaya devam ediyor. 21 Mayıs ve 7 Haziran tarihlerinde 72 bin doları test eden ancak aşamayan Bitcoin fiyatı 18 Haziran’da 65 bin 700 dolara yakın seyrediyor. Gün içerisinde 64 bin dolara kadar gerileyen BTC, böylece son 1 ayın da en düşük seviyesini gördü.

BTC’DE BU SEVİYELERE DİKKAT!

BTC’de 5 günlük ortalama 66 bin 200 dolar ve 22 günlük ortalama 68 bin 150 dolarda bulunuyor. Daha uzun vadede 50 günlük ortalama 66 bin 200 dolar ve 100 günlük ortalama da 66 bin 700 dolarda konumlanıyor. Mevcut fiyat seviyeleri, bütün ortalamaların altında seyrederken, analistler, özellikle 66 bin doların altında kalıcılık halinde satış baskısının daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.

BTC 2024 YORUM VE BEKLENTİ

Bitcoin’de özellikle 100 günlük ortalamanın önemine işaret eden analistler, “Son 1 haftalık süreçte düşük de olsa para çıkışı dikkat çekiyor. Buna rağmen fiyatlarda belli desteklerde tutunmanın görülmesi önemli. 66 bin 700 doların üzerindeki fiyatlamalar görülürse, Bitcoin’in daha güvenli bölgeye geçiş yapabileceği söylenebilir. Şu anda piyasada daha yatay bir bantta hareketlilik öne çıkıyor” diyor.

İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ, DİKKATLER FED’DE

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Müslüman birçok ülkede bayram tatili sebebiyle, BTC’de de işlem hacminde bir miktar düşüş yaşandığı belirtiliyor. Bu arada FED üyelerinin “daha şahin” açıklamalarda bulunması da BTC başta olmak üzere kripto paralarda yukarı yönlü hareketleri frenliyor. Doların küresel anlamda güçlü görünüm, risk algısını da düşürerek, riskli varlıklarda alım iştahını düşürüyor.