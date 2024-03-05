SSK ve Bağ-Kur prim günleri eşitlenecek mi? Son durum Bakan Işıkhan'a soruldu

Emeklilik hayali kuran milyonlarca Bağ-Kur'lu "SSK ve Bağ-Kur prim günleri eşitlenecek mi?" sorusuna cevap arıyor. Hükümet bu konuda bir çalışma yapacak ancak net bir tarih yok. Seçim sonrasında SSK ve Bağ-Kur prim günlerinin eşitlenmesine yönelik bir çalışma olup olmayacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a soruldu. Bakan Işıkhan, "O da orta vadeli planlarımızın arasında. Düzenleme içine alacağız tabii." dedi.

Milyonlarca Bağ-Kur'lunun gözü prim eşitlemesinde. "SSK ve Bağ-Kur prim günleri eşitlenecek mi?" sorusu çok merak edilenler arasında. Peki SSK ve Bağ-Kur'luların prim gün sayıları eşitlenecek mi? Son durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a soruldu.

SSK VE BAĞ-KUR PRİM GÜNLERİ EŞİTLENECEK Mİ?

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazeteci Bakan Işıkhan'a "SSK ve Bağ-Kur prim günleri eşitlenecek mi?" sorusunu yöneltti.

"ORTA VADELİ PLANLARIMIZ ARASINDA"

Bakan Işıkhan, Bağ-Kur'luların sigorta prim gün sayısının, SSK'lıların prim gün sayısıyla eşitlenmesi konusunda seçim sonrası çalışma olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine, "O da orta vadeli planlarımızın arasındaydı. Düzenleme içine alacağız tabii." dedi.

BAĞKUR’DA EMEKLİLİK YAŞ ŞARTI NE?

Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.

SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9000 prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor. Bağ- Kur'da emeklilik tarihi prim ödenen güne göre belirleniyor.