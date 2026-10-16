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Ekonomi

Süper meyve hasadı başladı! Doğrudan tüketici ile buluşacak

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Süper meyve hasadı başladı! Doğrudan tüketici ile buluşacak
Başlık ResmiSüper meyve hasadı başladı! Doğrudan tüketici ile buluşacak

Tekirdağ’da 5 dönümlük arazide aronya yetiştiren çiftçi, bu yıl yaklaşık 2 ton hasat elde etti. Üretiminin dördüncü yılında olan çiftçi, ürünlerini doğrudan tüketiciye satarak gelir elde ediyor.

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Tekirdağ'da aronya yetiştiriciliğine yaklaşık dört yıl önce başlayan çiftçi, üretimini her yıl sürdürdüğünü belirtti. Beş dönümlük arazisinde yetiştirdiği aronyaların hasadını gerçekleştiren Demirbaş, bu yılki hasadın verimli geçtiğini ve elde ettiği üründen memnun olduğunu ifade etti.

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2 TON HASAT ALDI

Yetiştirdiği aronyaları doğrudan tüketicilere sattığını anlatan Demirbaş, üretim ve satış sürecini bu şekilde yürüttüğünü kaydetti. Bu yıl yaklaşık 2 ton ürün hasat ettiğini belirten Demirbaş, elde ettiği verimin kendisini memnun ettiğini dile getirdi.

Süper meyve hasadı başladı! Doğrudan tüketici ile buluşacak
Başlık ResmiSüper meyve hasadı başladı! Doğrudan tüketici ile buluşacak

ÜRÜNLERİNİ DOĞRUDAN TÜKETİCİYE ULAŞTIRIYOR

Aronya, bölgede üreticilerin yetiştirdiği alternatif meyveler arasında yer alıyor. Hayrabolu'da üretim yapan Demirbaş da elde ettiği ürünleri doğrudan tüketicilere ulaştırarak hasat dönemini sürdürüyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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