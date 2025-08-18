Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Tarım sayım seferberliğine çiftçilerin ilgisi yoğun! 450 binin üzerinde üretici kayıt altında

Tarım sayım seferberliğine çiftçilerin ilgisi yoğun! 450 binin üzerinde üretici kayıt altında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tarım sayım seferberliğine çiftçilerin ilgisi yoğun! 450 binin üzerinde üretici kayıt altında
Tarım, Çiftçi, Sayım, Çiftçiler, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan verilerin derlenmesi maksadıyla temmuzda başlatılan genel tarım sayımı devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK iş birliğiyle başlatılan sayım kapsamında, bitkisel veya hayvansal üretim faaliyetinde bulunan tüm tarımsal işletmeler (hane halkı, hane halkı ortaklığı, şirket, kooperatif) yer alıyor.

Sayım çerçevesinde, tüm ilçelerde ve büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin merkez ilçelerinde 973 sayım bürosu kurulurken, il ve ilçelerde mülki amirlerin başkanlığında kurulan ‘il ve ilçe sayım komiteleri’ de sayım sürecinin koordinasyonunu sağlıyor.

Tarım sayım seferberliğine çiftçilerin ilgisi yoğun! 450 binin üzerinde üretici kayıt altında - 1. Resim

Tarım sayımında beyan edilen bilgilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi’nde (ÇKS) bulunan sektöre ilişkin idari, nüfus ve traktör-biçerdöver tescil kayıtları ile kadastro bilgileri gibi verilerle, anlık karşılaştırılmasını sağlayacak veri ve yazılım altyapısı hazırlanırken, bu kapsamda derlenen veriler istatistiki amaçlar dışında kullanılmıyor.

Sayım süresince, 5 binden fazla personel görev yapıyor. Bu çerçevede, 11-15 Ağustos haftasında günde ortalama 40 binin üzerinde başvuru yapılıp, anket doldurulurken, tarım sayımının başladığı günden bu yana da 450 binin üzerinde çiftçiyle görüşülerek, bilgileri kayıt altına alındı. Alan çalışmasının, yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, temel sonuçların 2026’nın ikinci yarısında açıklanması öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
14 yıl sonra İstanbul'da: Limp Bizkit sahneye bomba gibi döndü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı: Devlet ev sahibi vatandaş kiracı modeli ihtiyaç - Ekonomi"Devlet ev sahibi vatandaş kiracı modeli ihtiyaç"Bürokratik süreçler azaltılıyor! Vergi işlemleri yapay zekâya emanet - EkonomiVergi işlemleri yapay zekâya emanet!Türkiye'de yapay et mi üretilecek? Bakanlıktan iddialara cevap! - EkonomiTürkiye'de yapay et mi üretilecek?Kirayla yarışan site aidatları artık tarih olacak! Bakanlık düğmeye bastı - EkonomiKirayla yarışan site aidatları artık tarih olacak!Orta sınıfı yok edecek vergi hamlesi! İngiliz bakan kendini kurtarmak için halkı ateşe atacak - EkonomiOrta sınıfı yok edecek vergi hamlesi! İngilizler öfkeliAntalya Havalimanı tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı! - EkonomiAntalya Havalimanı tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı!
Sonraki Haber Yükleniyor...