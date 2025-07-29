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Tarlada 50 TL! Hasat sonrası pazarlarda yerini almaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tarlada 50 TL! Hasat sonrası pazarlarda yerini almaya başladı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümlerinin yurt içi yolculuğu başladı. Üzümlerin tarla fiyatı 35 ila 50 TL arasında değişiyor. 

Sarıgöl'de erkenci üzüm hasadının ardından, kırsal alanlarda olgunlaşan altın sarısı Sultaniye üzümleri iç piyasaya gönderilmeye başlandı. Üzümler, yurdun çeşitli noktalarındaki pazarlarda yerini almaya başladı.

Tarlada 50 TL! Hasat sonrası pazarlarda yerini almaya başladı - 1. Resim

Sarıgöl ilçesinin Çimentepe, Özpınar, Çavuşlar ve Yeniköy gibi kırsal mahallelerinde sabahın erken saatlerinde hasat edilen Sultaniye üzümleri, kamyonlarla başta Eskişehir olmak üzere farklı illere sevk ediliyor.

Tarlada 50 TL! Hasat sonrası pazarlarda yerini almaya başladı - 2. Resim

TARLA FİYATI 35 İLA 50 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR 

Çimentepe Mahalle Muhtarı Kubilay Tanrıöver yaptığı açıklamada, "Kırsal bölgelerde yetişen Sultaniye üzümlerimiz olgunlaştı. Özellikle Eskişehir'e haftada iki-üç kamyon üzüm gönderilmeye başlandı. Yaş Sultaniye üzümleri bağcılardan kalitesine göre 35 ile 50 TL arasında alıcı buluyor. 2025 yılı mahsulümüz kırsal alanlarda iç piyasa için kesilmeye başlandı. İhracatlık üzümler ise açıklanan takvime göre hasat edilecek ve yıl sonuna kadar ihracat devam edecek. Tüm üreticilerimiz için bereketli bir yıl diliyorum." dedi.

Tarlada 50 TL! Hasat sonrası pazarlarda yerini almaya başladı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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