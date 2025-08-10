Taşların arasında yetişiyor, kokusu her şeye bedel! Onun için 1800 rakımlı yaylaya çıkıyorlar... Demeti 50 lira

Antalya'nın Akseki ilçesinde vatandaşlar her yılın temmuz ve ağustos aylarında Göktepe Yaylası'na çıkarak kekik topluyor.

Yaylalarda kekik toplayan Hüseyin Çatlı, her yıl kekik zamanı Akseki'nin yüksek kesimlerine çıkarak taş kekiği topladıklarını belirtti. Yüksek rakımlı Göktepe Yaylası'nda taşların arasından çıkan kekikleri toplayarak kışın yemeklerde ve hastalıklarda içecek olarak kullandıklarını belirten Çatlı şunları söyledi:

TAŞLARIN ARASINDA YETİŞİYOR "Taş kekiği ismi gibi taşların arasında oluşur. Buranın rakımı bin 800 metredir. Bazı vatandaşlar kekiğin bağını 10 liraya satıyorlar. Çok faydalı bir bitkidir şifa kaynağıdır. Yakınlarımıza ve akrabalarımıza veriyoruz. Pazarda kekiğin demetini 50 liraya satıyorlar. Ayrıca çok güzel çayı yapılır. Kış aylarında çayını yapar içeriz"

"KÖKLERİNE ZARAR VERMİYORUZ"

Kekik toplarken titiz davranılması ve köklerine zarar verilmemesi gerektiğini söyleyen Çatlı, "Mutlaka yanımızda makas veya bıçak getirip onlarla kesiyoruz. Bir sonraki sene geldiğimizde ise daha rahat bir şekilde kekik topluyoruz" dedi.

Aslen Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden olup, İstanbul'da ikamet eden Ebubekir Eser ise şöyle konuştu: