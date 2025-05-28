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Teklisi 20, demeti 40 lira! Hem ekonomik hem de organik, 45 günde sofrada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Teklisi 20, demeti 40 lira! Hem ekonomik hem de organik, 45 günde sofrada
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Baharın gelişiyle birlikte balkonlarında meyve ve sebze yetiştirmek isteyenler fide tezgahlarının yolunu tutmaya başladı. Tekli fideler 20, demet fideler ise 40 liradan satılırken, fide alıp ekenler 45 gün içinde sofrasına meyve ve sebzesini koyabiliyor.

Bursa'nın tarihi pazarlarında meyve ve sebze fideleri tezgahlarda yerini aldı. Bahçesinde veya balkonunda kendi ürününü yetiştirmek isteyenler fide tezgahlarına yöneldi. Bahçesi olmayan birçok kişi ise balkon ve teraslarda saksıda yetiştirilebilecek biber çeşitlerini tercih ediyor.

Teklisi 20, demeti 40 lira! Hem ekonomik hem de organik, 45 günde sofrada - 1. Resim

FİDE FİYATLARI NE KADAR? 

Fidelerin fiyatları meyve veya sebze ayırmaksızın, tek 20 lira demet halinde ise 40 liradan alıcılarını bekliyor. Sabah kahvaltılarında kendi yetiştirdiği organik ürünleri tüketmek isteyenler fide tezgahlarının yolunu tutuyor.

Teklisi 20, demeti 40 lira! Hem ekonomik hem de organik, 45 günde sofrada - 2. Resim

45 GÜN İÇERİSİNDE MEYVE VERECEK

Fidelerin en geç 45 gün içerisinde hasat verecek hale geleceğini kaydeden Bursa Tuz Pazarı esnafı Şener Yiğit, "Bizde 20 ila 25 çeşit fide var. Genellikle bahçesi, balkonu olan kişiler alıyor. Tekler 20, demetler ise 40 liradan satılıyor. Demet almak daha mantıklı, en fazla 45 gün içerisinde fidesini alan kişiler sofrasına meyve ve sebzesini koyabiliyor. Biber çeşitleri saksıda veya bahçede yetişebiliyor. Ama diğer sebzeleri yetiştirmek biraz da bakım istiyor. Bir demet fideden sofraya konacak kadar meyve veya sebze alabiliyorsunuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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