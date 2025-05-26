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Tezgahlardaki fiyat vatandaşı sevindirdi! Balıkçıdan net mesaj: Bu sezon daha ucuza satıyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Havaları ısındı, balıkçılar artık denize daha rahat açılıyor. Bu durum, ürünlerdeki bolluğa da yansıdı. Balıkçı tezgahlarında levreğin kilogramı 350-400, barbun 300, çipura 400, istavrit ve mezgit 100-150, alabalık ile somon 150-300 liradan satılıyor. Balıkçı Kadir Pınar, "Bu sezon balıkları beklenen fiyatlardan daha ucuza satıyoruz" dedi.

Havaların ısınmasıyla balıkçıların suya açıklaması kolaylaştı, balık bolluğu arttı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında levreğin kilogramı 350-400, barbun 300, çipura 400, istavrit ve mezgit 100-150, alabalık ile somon 150-300 liradan satılıyor.

Tezgahlardaki fiyat vatandaşı sevindirdi! Balıkçıdan net mesaj: Bu sezon daha ucuza satıyoruz - 1. Resim

"DAHA UCUZA SATIYORUZ"

Balıkçı Kadir Pınar, sezonun kapanmasının ardından balıkçı kayıklarının denize açılmaya devam ettiğini söyledi.

Denizlerden daha kaliteli balıkların çıktığını dile getiren Pınar, "Bu sezon balıkları beklenen fiyatlardan daha ucuza satıyoruz" dedi.

Tezgahlardaki fiyat vatandaşı sevindirdi! Balıkçıdan net mesaj: Bu sezon daha ucuza satıyoruz - 2. Resim

TEZGAHDAKİ BOLLUK ARTTI

Pınar, tezgahtaki balıkları ve fiyatlarını sıralayarak, "Vatandaşlar genelde istavrit ve mezgit çeşitlerine yöneliyor, kalabalık aileler de somonu tercih ediyor. Levrek ve çupra satışları düştü" diye konuştu.

Balıkçı Turgay Memiş de şu anda daha çok çeşit olduğunu belirterek, istavrit ve mezgitin kaliteli geldiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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