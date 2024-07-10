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Haberler > Ekonomi > THY 'maaş' iddialarını yalanladı! "Zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişim"

THY 'maaş' iddialarını yalanladı! "Zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişim"

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
THY &#039;maaş&#039; iddialarını yalanladı! &quot;Zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişim&quot;
Thy, Yahya Üstün, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı medya organlarında 'şirketin yönetici kadrosunun maaşları' ile ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bazı medya organlarında yer alan haberlerin ardından Türk Hava Yolları (THY) yönetim kadrosunun maaşları sosyal medyada gündem oldu. Çok konuşulan konunun ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'den açıklama geldi.

Üstün, yönetici kadrosunun maaşları ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"ZEDELEME AMACI GÜDEN, MAKSATLI BİR GİRİŞİM"

Şirketin çalışan personeli ve yönetici maaşlarına yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üstün, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yollarının yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir. Yönetim kadromuz için herhangi bir maaş düzenlemesi sağlanmamış olup, geri kalan personel maaşlarında mevcut Toplu İş Sözleşmesi uyarınca gerekli düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin önde gelen milli değerlerinden olan markamızın bu tür spekülasyonlara mevzu edilmesini üzüntü ile karşılamaktayız. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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