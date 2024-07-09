Yolcular dikkat! THY'den yüzde 50 zam kararı geldi
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
THY, özel yolcu salonlarının kullanım ücretine yüzde 50 zam yaptı. Zam sonrası İstanbul İç Hat CIP lounge kullanım ücreti bin 350 TL oldu. Zam 6 ay sonra yeniden yapılacak.
Türk Hava Yolları (THY) son bir yılda özel yolcu salonlarına yaklaşık yüzde yüz zam yaptı.
1 Temmuz’da yapılan yüzde 50 zam ile İstanbul CIP lounge kullanım ücreti 900 TL’den 1350 TL, Antalya ve İzmir’de 1250 TL, Bodrum’da 1450 TL, Ankara’da 900 TL olurken, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Trabzon, Diyarbakır, Rize havalimanlarındaki fiyatları ise 750 TL oldu.
Ayrıca, dış hat özel yolcu salonları Vnukovo (Rusya) 50 dolar olarak belirlendi.
ALTI AYDA BİR ZAM
Türk Hava Yolları yaklaşık altı ayda bir özel yolcu salonlarına zam yapıyor.
THY’nin, özel yolcu salonlarını kullanma ücretlerine yaptığı zamlar 1 Temmuz - 31 Aralık 2024 arasında geçerli olacak ve yeni yılda yeniden zamlanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı