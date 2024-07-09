TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten 10 maddelik ortak bildiri! Asgari ücret, emekli maaşı ve vergi sitemi

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK vergi adaletsizliği, yaşam koşulları, asgari ücret ve emekli zammına ilişkin ortak açıklama yaptı. 10 maddelik bir bildiri yayımlayan konfederasyonlar, asgari ücrete hemen zam yapılmasını, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "17 bin lirayla 1 hafta geçinme şansınız yok. Özel sektördeki patronların kazandıkları para ortada. 10-20 yıllık işçilere 20-25 bin lira veriyorlar. Bunlar bizi köle zannediyor" dedi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Türk-İş Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı gerçekleştiriyor. 3 sendikanın yaptığı ortak açıklamada çalışma hayatındaki adaletsizliklere dikkat çekilirken, asgari ücret, emekli zammı, taşeron sorunu gibi birçok konuda 10 maddelik talep sıralandı.

"17 BİN LİRAYLA 1 HAFTA GEÇİNME ŞANSINIZ YOK"

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "17 bin lirayla 1 hafta geçinme şansınız yok. Hala bizim ülkemizde asgari ücretle ilgili tartışmalar var. Bunları konuşmaya gerek yok. Bu ülkede biz beraber yaşıyoruz. Depremin, savaşın, koronanın maliyetini biliyoruz. Ama ekonomideki kötü yönetimi biliyoruz. TÜİK'in açıkladığı rakamlara güvenmiyoruz. Yüzde 20'lik kesin refah içinde yaşıyor. Bedeli yüzde 80'lik kesim çekiyor." dedi.

"BİZİM ÜZERİMİZDEN EKONOMİNİN DÜZELME ŞANSI YOK"

Atalay sözlerine şöyle devam etti: "Özel sektördeki patronların kazandıkları para ortada. 10-20 yıllık işçilere 20-25 bin lira veriyorlar. Bunlar bizi köle zannediyor. Üç konfederasyon üzerimize düşeni yapmamız lazım. Bizim sık sık işçi için bir araya gelmemiz gerek. Bizim üzerimizden ekonominin düzelme şansı yok. Bir evde ekonomik kriz varsa o evde huzur yoktur. Onun için bizim taleplerimizi karşılasınlar. Zaman zaman söylüyorlar anayasaya ihtiyaç var diye. Hiç kimsenin yoksa işçinin anayasaya ihtiyacı var. Sendika işçinin olur, memurun olur. Bizim haklı talebimizi yerine getirsinler. "

"EMEKÇİLERİN MİLLİ GELİRDEN ALDIĞI PAY AZALIYOR"

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, "Biz 3 sendika bir araya gelmemiz lazım. Kişi başına milli gelirimiz 13 bin dolara çıktı. Üretim tankları devam ediyor. Özel sektörde 3 vardiya çalışılıyor. Üretim artıyor, ihracat artıyor. Tüm bunlara rağmen emek hareketinin tablosu ne? Büyümeye rağmen emekçilerin milli gelirden aldığı pay azalıyor. Peki kim kazanıyor? Daha çok sermaye kazanıyor. Hatta finans ve bazı sektörlerde daha çok kazanıyorlar. Biz bu gidişatı Türkiye'nin hak etmediği bir gidişat olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BURADA BİR YANLIŞLIK VAR"

Arslan sözlerine şöyle devam etti: "Milli gelirimiz artıyor, büyüme devam ediyor ama ücretlilerin aldığı pay azalıyor. Burada bir yanlışlık var. Vergi sistemi de dahil baktığımız zaman daha çok kazanandan daha az, daha az kazanandan daha çok bir vergi politikası söz konusu. Adaletli bir vergi sisteminden bahsedemiyoruz. Kaldı ki eğer gerçekten adil bir vergi sistemi olsa bile sorunu çözmeye yetmiyor. Çünkü nereye harcanıyor? Vergilerin nasıl, kimin için harcandığı da çok önemli." ifadelerini kullandı.

"KAYNAKLAR ADİL DAĞITILSIN"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kaynakların adil dağıtımıyla sorunun çözüleceğini belirterek "Yeter ki kaynaklar adil dağıtılsın, gelir ve vergi dağılımı adaletli olsun. Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakkı olmaz. İşçi sınıfı başta olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin seçimden seçime değil hayatın her alanında söz hakkına sahip olduğu bir ülkede bu sorunu çözebiliriz" dedi.

3 SENDİKADAN 10 ORTAK TALEP

Çerkezoğlu 3 sendikanın ortak bildirisinde talep ettiği 10 maddeyi de açıkladı. Söz konusu maddeler şöyle:

1-VERGİDE ADALET İSTİYORUZ

Vergide adalet istiyoruz. Ücretlilerimiz mağdur durumda. 2022 yılında bürüt asgari ücret 222 TL, gelir vergisinin ilk basamağı 3.800 iken yani 17 katıydı. Bu oran günümüzde 5,5 katına kadar geriledi. Günümüzde işçiler mart ayında ilk vergi dilimine girmekte. 1,5 maaş vergiye gitmekte. İşçinin refahını düşürmektedir. Bu sistem adil değildir. Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmalı. İlk dilim vergi sistemi düzenlenmeli asgari ücret vergi matrahtan uygulanmalı. Vergi matrahı ücretli çalışanların lehine düzenlenmeli. İşçiler hem kaynaktan hem de harcama nedeniyle dolaylı vergi nedeniyle çifte vergi uygulamalı. Bu kapsamda vergi altında ezilmektedir.

2 - ENFLASYONLA MÜCADELE

İşçi memur zamları enflasyona göre almaktadır. Ancak bu kesimlerden bazıları bu oranları bile almamaktadır. Açıklanan enflasyonla yaşanan enflasyon arasında büyük fark vardır. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre söz konusu zam oranları henüz maaşlara yansımamışken elektriğe yüzde 33 zam gelmiştir. Bunu akaryakıt zammı takip etmiştir. Akaryakıt zammıyla ham madde ve lojistik masrafıyla diğer kalemlere de zam beklenmektedir. Dar gelirlinin alacağı zam daha cebine girmeden alım gücünü kaybetmiştir. Bu nedenle bilim ışığında enflasyonla mücadele edilmelidir.

Yüksek enflasyonun sebebi dar gelirliler değildir. Nedeni yüksek döviz ve sermaye sahiplerinin yüksek kar etme hırslarıdır. İşçiler enflasyonun nedeni değil mağdurudur.

3 - ASGARİ ÜCRET

Acilen artırılmalıdır. Çalışanların neredeyse yarısı asgari ücret seviyesinde ücret almaktadır. İstisnai olması gereken asgari ücret artık ortalama ücret haline geldi. Ülkedeki yüksek enflasyon sebebi sermayenin bitmek bilmeyen kâr hırsıdır, dar gelirli işçiler değildir. Enflasyonu düşürmek için işçilerden fedakârlık beklenemez. İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur.

4- KAMUDA ÜCRET DENGESİZLİĞİ SON VERİLMELİ

Kamuda farklı ücret politikası güdülmektedir. Bu durumun düzenlenmesi kamu çalışanlarının mağduriyeti giderilmeli.

5- EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRET TUTARINDA OLMALI

Ülkemizde emekli olarak yaşamak zorlaşmaktadır. Milyonlarca emekli asgari ücretin altında gelir sağlamaktadır. Emekli aylıklarında büyüme dikkate alınmalıdır.

6- SENDİKALAŞMA

Sendikal örgütlenmenin önünde yasal engeller bulunmaktadır. Sendikal hakların önündeki engeller kaldırılmalı. Toplu iş sözleşmesinin önündeki engeller giderilmeli.

7- KAMU TAŞERON İŞÇİLERİNE KADRO

696 KHK'nın yürürlüğe girmesinin ardından taşeron olarak çalışan işçilerimiz kadroya alınmalı. Kamuda taşeron sistemi tamamen ortadan kaldırılmalıdır.

8- TASARRRUF TEDBİRLERİ

Tasarruf tedbirleri gerekçesiyle çalışanların gelirleri azaltılmamalı. Kamuda tasarruf doğru bir karar olsa da bunun işçinin gelirinin kısıtlaması kabul edilemez.

9- İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

İnsan onuruna yakışır iş için, çalışma ortam ve koşullarını iyileştiren, ölümlü iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltan ve süreç içinde ortadan kaldırmayı hedefleyen bir yaklaşım esas alınmalıdır. Bunun için kamusal bir işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı oluşturmak için bütünlüklü bir sistem gerekmektedir.

10- ÇALIŞMA HAYATINDA AYRIMCILIK SON BULMALIDIR

ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi ülkemiz tarafından da onaylanmalı ve etkin bir biçimde uygulanmalıdır.

İşçi sınıfının önündeki bu engeller ve işçilerin yaşadığı bu sorunlara karşı üç işçi konfederasyonu olarak bizlerin ortak tutum alması ve geçmişte olduğu gibi birlikte hareket etmesi hem bir sorumluluk hem de üyelerimize karşı bir görevdir.