Ticaret Bakanı Ömer Bolat TGRT yayınında konuştu: Haksız kazanca izin vermeyiz

600 bin aracın stoklandığı piyasa için önemli adım attıklarını, haksız kazanca izin vermeyeceklerini söyleyen Bakan Ömer Bolat, TGRT Haber’de yaptığı açıklamada Togg için ihracat hamlesinin başlatılacağını, 2028’e kadar 175 bin üretim hedeflendiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat artışlarından ihracat hedefine, Togg’un üretiminden cari açığın düşüş sürecine kadar gündemin önemli konuları hakkında açıklamalarda bulundu.

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i ziyaret eden, ardından TGRT Haber TV’de canlı yayında soruları cevaplayan Bolat, üzerinden bir yıl geçen 6 Şubat deprem felaketinin yıkıcı etkisine rağmen ekonomide önemli mesafeler alındığını söyledi.

Bolat, “Cari açık 60,3 milyar dolardan 43,5 milyar dolara geriledi. Felakete rağmen, bölgedeki üreticilerin de katkısıyla ihracatta artış yaşandı. 2024 hedefi 367 milyar dolar olarak belirlendi. Bunun 267 milyar doları mal ihracatı, 110 milyar doları ise hizmet ihracatı” ifadesini kullandı.

FİYATI 30 KAT ARTIRAN OLDU

Türkiye’nin 1973’teki petrol fiyat şoklarından sonra çift haneli enflasyon ile tanıştığını, 3 hanelerin dahi görüldüğünü, AK Parti hükûmetlerinde ise 2004 sonrası tek haneye düşürüldüğünü söyleyen Bakan Bolat “Para biriminde altı sıfır atıldı ve enflasyon 15 sene tek hanede kaldı. Fakat 2020’deki koronavirüs sürecinde 15 kuruşluk maskeyi 5 TL’ye satmaya başladılar. 30 kattan fazla artış yaşandı. Olağanüstü dönem bazı stokçuları harekete geçirdi. 2021 ve 2022’de yüzde 85’e varan enflasyon gördük. Lakin alınan tedbirlerle mücadele başladı” dedi. Stokçuya gözdağı veren Bakan Bolat haksız kazanç ve stokçulukla ilgili çalışmaların sürdüğünü, fiyat takiplerini günlük yaptıklarını, karaborsa emaresi görüldüğü anda denetim ve ithalat ile önlediklerini belirtti.

UKRAYNA’DA ÖNDEYİZ

İstanbul’da Ukrayna’nın Yeniden İnşası Forumundan bahseden Bolat “Bugünün önemi aslında iki komşu ülke arasında barışın sağlanması, bölgenin kalkınmasıydı. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok çaba sarf etti, tahıl anlaşmaları yapıldı. İki ülke arasında 1,5 yıl önce serbest ticaret anlaması imzalandı. Ülkenin yeniden inşası için Uzak Doğu ülkeleri dahil bir çaba var. Türkiye olarak müteahhitlikte dünya ikincisiyiz. Ukrayna Türkiye’nin öneminin farkında. Bizim firmalarımız bu yüzden daha şanslı. On binlerce proje var orada. Biz bu projelerde öndeyiz. O projelerde Japonya, ABD gibi ülkelerin yanı sıra uluslararası kuruluşlarından finans desteği sağlayacağız” diye konuştu.

TOGG'DA HEDEF 2028'DE 175 BİN

Togg üretiminde 175 bin üretim kapasitesine ulaşmak istediklerini söyleyen Bakan Bolat, “Togg geçen yıl dünyaya geldi, üretimi başladı. Yaklaşık 20 bin araç satışı gerçekleşti. 2024 yılında ise 47 bin olarak hedeflendi. Togg’da bizim daha büyük hedeflerimiz var. 2028’e kadar 175 bin üretim hedefimiz var. Amacımız ihracat yapmak. Hükûmet olarak bunu hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderlik etmesiyle başarıldı. Sedan modelimiz 2025 yılında satışa hazırlanıyor” dedi.

600 BİN ARAÇ STOKLAMIŞLAR

Bakan Ömer Bolat araç stoklarıyla ilgili olarak da şunları söyledi: Bizden sektör satıcıları rica ettiler ve biz de müdahale ettik. Bir kısım ilan siteleri fırsatçılık yapıp tüketiciden haksız taleplerde bulunmuşlar. ‘Araba yok ama 6 ay sonra bulunabilir’ sözü sektörde en çok duyulan sözlerden biri oldu. 600 bin araç stoklanmış olduğunu gördük. İkinci ellerdeki fiyatların sıfır araçların yüzde 30 daha üstünde bir fiyata satıldığını gördük. Stokçulara karşı mücadele ettik ve 6 ayda bulunamayan araçlar 6 saatte çıkar oldu. Hatta ve hatta ‘Bugün al 6 ay sonra öde’ kampanyaları başladı. Organize fiyat şişiren şahıslara ağır cezalar uyguladık. İlan sitelerinde kolay ilan almasını zorlaştırdık. Bütün bunlar birleşince bazı şeyler düzeldi.