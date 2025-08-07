Toprak ve su için 1,1 milyar harcandı! Kaynaklar korunuyor

CEMAL EMRE KURT ANKARA - Kuraklığa karşı mücadele eden Tarım ve Orman Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında toprak ve su kaynaklarının korunmasına toplam 1,1 milyar lira harcadı.

Yıl sonunda toprak ve su kaynaklarının korunmasına yönelik program için ayrılan toplam bütçenin de 2,6 milyar liraya ulaşacağı tahmin edildi. Bakanlık gıda güvenliği için de çalışmalarını artırdı.

Bu kapsamda, bitki ve hayvan sağlığı ve gıda güvenliği için 4 milyar lira harcandı. Gıda güvenliği için ayrılan bütçenin ise 22,1 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor.

Öte yandan, yılın ilk yarısında, Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi programı kapsamında ayrılan bütçeden gerçekleşen harcama oranı yüzde 46,03, Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu programı için ayrılan bütçeden yapılan harcama oranı ise yüzde 47,47 oldu.