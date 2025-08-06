3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini verdi

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı sürerken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 3600 ek gösterge konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalçın, "3600 ek gösterge, toplu sözleşme kararımıza rağmen halen beklemede. Çağrımız, kararın yerine getirilmesi, yıl sonuna kadar bu konuların bir an önce yasallaşmasıdır" demişti. Ali Yalçın'ın sözlerinin ardından 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak konusu oldu.

Türkiye gazetesi yazarı SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayında kulis bilgisini açıkladı.

"3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?" DİYE SORUYORLAR

TGRT Haber yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Memurlar da kademe bekliyor. Emeklilikte kademe bekleyenlerden memurlar da diyorlar ki ya biz niye 60 yaşında emekli oluyoruz 3 ay, 5 ay geç çalışmayla, burada da bir adaletsizlik var. Bunlar da çözüm istiyor.

İSA KARAKAŞ KULİSİ VERDİ

Bir de kulis bilgisi verelim 3600 ek gösterge ile ilgili. Şimdi 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak diye soruyorlar.

3600 ek gösterge evet sendikanın toplu sözleşmesinde var. Ancak geçen dönem de vardı. Şimdi de var. Ama 2026 Ocak ayında maalesef çıkmayacağını da söyleyelim. Böyle bir durum var."