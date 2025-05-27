3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? Maaşlarının artmasını sağlayan kritik düzenleme!

3600 ek göstergenin kimleri kapsadığı merak konusu oldu. Devlet memurlarının maaşlarını, ikramiyelerini ve emeklilik haklarını doğrudan etkileyen 3600 ek gösterge uygulaması yeniden gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi’nin son iptal kararıyla, 15 Ocak 2023 öncesi ve sonrası atanan memurlar arasında eşitlik sağlanması bekleniyor.

Kamu personeli arasında büyük yankı uyandıran 3600 ek gösterge düzenlemesi, emekli aylıklarından ikramiyelere kadar birçok finansal kalemde artış sağlayacak kritik bir reform olarak öne çıkıyor. Yeni düzenlemenin kapsamı genişletilirken, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararıyla birlikte sistemde adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda revizyon yapılacağı duyuruldu. Peki 3600 ek gösterge nedir, kimler bu haktan faydalanabilecek?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; devlet memurlarının ve emekli memurların maaşlarını, emekli ikramiyelerini ve emeklilik sonrası aylıklarını doğrudan etkileyen bir katsayı sistemidir. Ek göstergenin yüksek olması, emeklilikte alınacak maaşın ve ikramiyelerin de yüksek olması anlamına gelir. Aynı zamanda ek göstergesi düşük olanlar, aynı pozisyonda görev yapsalar da daha düşük emeklilik gelirine sahip olabiliyor.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polisler başta olmak üzere birçok kamu görevlisi 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. 2022 Temmuz ayında yürürlüğe giren yasa ile bu meslek gruplarına 3600 ek gösterge hakkı tanınmıştı. Ancak yapılan son revizyonla tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri yeniden belirlenerek daha adil bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

3600 EK GÖSTERGE İPTAL Mİ EDİLDİ?

Anayasa Mahkemesi, 15 Ocak 2023’ten önce atanan devlet memurlarına 3600 ek gösterge hakkı tanıyıp, sonrası için bu hakkı sınırlayan düzenlemeyi iptal etti. Mahkeme, aynı kadroda görev yapan memurlar arasında farklı uygulama yapılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. İptal edilen düzenlemenin yerine gelecek yeni sistemin, 15 Ocak 2023 sonrası atanan memurları da kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılması bekleniyor.