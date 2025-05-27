Çocuklar için büyük tehlike! Bakanlık ifşa etti, bu markadan uzak durun

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2025 12:10 - Güncelleme: 27 Mayıs 2025 12:34 - Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı, güvensiz olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. Bakanlık bir firmaya ait "uçucu gazla doldurulan balon"un satışını yasakladı. Helyum dışında farklı bir gaz kullanıldığını belirten bakanlık, çocuklar için yanma tehlikesi olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Özellikle çocuk ürünlerindeki riskleri atlamayan bakanlık, güvensiz olarak nitelediği ürünleri de markasına kadar kamuoyu ile paylaşıyor. İlgili Haber Altın almak için acele etmeyin! "Düşecek" diyen İslam Memiş rakam verdi FİRMANIN ADI İFŞA EDİLDİ Güvensiz ürün listesi 26 Mayıs tarihinde bir kez daha yenilendi. Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan "Ali Yeni Organizasyon Hediyelik Eşya" firmasına ait bir çocuk ürünü ifşa edildi. GÜVENSİZLİK NEDENİ Söz konusu firmaya ait uçucu gazla doldurulan balonların satışı yasaklandı. Bakanlık güvensizlik nedenini ise, "Helyum gazı dışında çeşitli kimyasalların ve maddelerin karışımıyla elde edilen uçucu gaz ile yapılan balon dolumu nedeniyle kullanıcıların yanma tehlikesi oluşması" olarak açıkladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin