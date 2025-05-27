Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın altından video yayınladı! "Kudüs daima bizim elimizde kalacak”

Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın altından video yayınladı! "Kudüs daima bizim elimizde kalacak”

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Netanyahu, Mescid-i Aksa&#039;nın altından video yayınladı! &quot;Kudüs daima bizim elimizde kalacak”
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın altına kadar uzanan tünellerde çekilmiş bir video yayınladı. Kudüs'ün tamamının daima İsrail'e ait olacağını iddia eden Netanyahu, "Eski ve yeni Kudüs bizim elimizde ve daima bizim elimizde kalacak" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Kudüs’ün 1967’de İsrail tarafından işgal edilmesinin İbrani takvimine göre yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Kudüs’ün tamamı daima İsrail’e ait olacak" dedi. Netanyahu, açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı bir videoyla duyurdu.

Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın altından video yayınladı!

MESCİD-İ AKSA'NIN ALTINDAKİ TÜNELLERDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜYLE MESAJ VERDİ

Netanyahu’nun paylaştığı videoda, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan ve Mescid-i Aksa’nın altına kadar uzandığı belirtilen tünellerde yürüdüğü görülüyor. Videoda Netanyahu, "Eski ve yeni Kudüs bizim elimizde ve daima bizim elimizde kalacak" dedi.

Bebek katili başbakan, arkeolojik kazılar kapsamında açıldığı belirtilen tünellerde ortaya çıkarılan yapıların İsrail’in atalarına ait olduğunu öne sürdü. Doğu Kudüs’ün Silvan beldesinde kaydedilen videoda Netanyahu, İsrail’in bu bölgede varlığını güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

KUDÜS GÜNÜ'NDE KAYNAK AKTARIMI MESAJI

İsrail’in Kudüs Günü olarak kutladığı yıldönümünde konuşan Netanyahu, her yıl bu tarihte stratejik kararlar aldıklarını söyledi. Netanyahu, özellikle işgal altındaki Doğu Kudüs çevresindeki yerleşimlere büyük miktarda kaynak aktardıklarını söyledi.

FANATİK İSRAİLLİLERDEN BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ VE BASKINLAR

Yıldönümünde fanatik İsrailliler tarafından geleneksel hale gelen provokatif bayrak yürüyüşü de gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında Eski Şehir’deki Filistinlilere saldırılar düzenlendi ve Müslümanlar aleyhine sloganlar atıldı. Ayrıca, 2 binden fazla İsrailli, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

5 milyon kişiye 2B müjdesi gelmişti! Bakanlık duyurdu: 6 soruda mülkiyet hakları ve tapu süreciÇocuklar için büyük tehlike! Bakanlık ifşa etti, bu markadan uzak durun 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dışişleri Bakanı Fidan Kiev'e gidiyor! - DünyaDışişleri Bakanı Fidan Kiev'e gidiyor!Cenevre’de tarihi karar! Filistin bayrağı ilk kez Dünya Sağlık Örgütü’nde dalgalanacak - DünyaFilistin bayrağı ilk kez DSÖ'de dalgalanacakPasifik tarihe karışıyor! Bilim insanları uyardı: "Amasya" adlı süper kıta doğacak - Dünya"Amasya" adlı süper kıta doğacakFilipinler 5.1'lik depremle sallandı - DünyaÜlke 5.1'lik depremle sallandı!Trump’ın yeni oyun planı Rum basınını sarstı: “Erdoğan zirvede, İsrail düşüşte, Yunanistan arada sıkıştı” - DünyaTrump’ın yeni oyun planı Rum basınını sarstıHükümet harekete geçti! Çocuklara tuhaf isimler koymak yasaklanıyor - DünyaHükümet harekete geçti! Çocuklara tuhaf isimler koymak yasaklanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...