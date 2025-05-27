Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın altından video yayınladı! "Kudüs daima bizim elimizde kalacak”

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın altına kadar uzanan tünellerde çekilmiş bir video yayınladı. Kudüs'ün tamamının daima İsrail'e ait olacağını iddia eden Netanyahu, "Eski ve yeni Kudüs bizim elimizde ve daima bizim elimizde kalacak" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Kudüs’ün 1967’de İsrail tarafından işgal edilmesinin İbrani takvimine göre yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Kudüs’ün tamamı daima İsrail’e ait olacak" dedi. Netanyahu, açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı bir videoyla duyurdu.

MESCİD-İ AKSA'NIN ALTINDAKİ TÜNELLERDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜYLE MESAJ VERDİ

Netanyahu’nun paylaştığı videoda, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan ve Mescid-i Aksa’nın altına kadar uzandığı belirtilen tünellerde yürüdüğü görülüyor. Videoda Netanyahu, "Eski ve yeni Kudüs bizim elimizde ve daima bizim elimizde kalacak" dedi.

Bebek katili başbakan, arkeolojik kazılar kapsamında açıldığı belirtilen tünellerde ortaya çıkarılan yapıların İsrail’in atalarına ait olduğunu öne sürdü. Doğu Kudüs’ün Silvan beldesinde kaydedilen videoda Netanyahu, İsrail’in bu bölgede varlığını güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

KUDÜS GÜNÜ'NDE KAYNAK AKTARIMI MESAJI

İsrail’in Kudüs Günü olarak kutladığı yıldönümünde konuşan Netanyahu, her yıl bu tarihte stratejik kararlar aldıklarını söyledi. Netanyahu, özellikle işgal altındaki Doğu Kudüs çevresindeki yerleşimlere büyük miktarda kaynak aktardıklarını söyledi.

FANATİK İSRAİLLİLERDEN BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ VE BASKINLAR

Yıldönümünde fanatik İsrailliler tarafından geleneksel hale gelen provokatif bayrak yürüyüşü de gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında Eski Şehir’deki Filistinlilere saldırılar düzenlendi ve Müslümanlar aleyhine sloganlar atıldı. Ayrıca, 2 binden fazla İsrailli, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.