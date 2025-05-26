Siyonist provokasyon tırmanıyor: Binlerce yerleşimci işgal altındaki Kudüs’te “Araplara ölüm” diye haykırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te tansiyon yeniden tırmandı. Binlerce Siyonist yerleşimci, sözde “Kudüs Günü” bahanesiyle sokaklara döküldü. Kudüs’ün kalbi Bab el-Amud’da toplanan kalabalık, Filistinlilere yönelik ırkçı saldırıların fitilini ateşledi. "Araplara ölüm" sloganları atan yerleşimciler, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyerek kutsal mekâna zorla girdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te binlerce terörist İsrailli yerleşimci, “Kudüs Günü” bahanesiyle sokaklara döküldü. Bab el-Amud (Şam Kapısı) çevresinde toplanan aşırı sağcı kalabalık, Filistinlilere karşı şiddet içeren sloganlar attı, kutsal mekanlara baskın düzenledi.

"ARAPLARA ÖLÜM" SLOGANLARIYLA KUDÜS'TE PROVOKASYON

Sabah saatlerinden itibaren Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi gerilimle uyandı. Yerleşimciler, İsrail’in 1967’de Doğu Kudüs’ü işgalini “kutlamak” için toplandı. Kalabalık arasında Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve aşırı sağcı milletvekilleri de yer aldı.

Görgü tanıkları, yerleşimcilerin “Araplara ölüm” şeklinde sloganlar attığını aktardı. İsrail polisi ise kalabalığı korumakla kalmayıp, Filistinli sivil halka müdahalelerde bulundu.

MESCİD-İ AKSA'YA ZORLA GİRİŞ: 1.687 YERLEŞİMCİ KUTSAL ALANI BASTI

Ürdün’e bağlı İslami Vakıflar Dairesi’nin verdiği bilgilere göre, aynı gün içinde en az 1.687 İsrailli yerleşimci, Mescid-i Aksa’ya zorla girdi.

FİLİSTİN KIZILAYI: EN AZ 15 YARALI VAR

Bayrak yürüyüşü esnasında İsrail polisi ve yerleşimciler tarafından düzenlenen saldırılarda en az 15 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

GEÇMİŞİN GÖLGESİ: 2021'DEKİ YÜRÜYÜŞ, GAZZE SALDIRISINI TETİKLEMİŞTİ

Geçen yılki benzer yürüyüş sırasında başlayan çatışmalar, İsrail’in Gazze’ye yönelik 11 gün süren bir askeri operasyonuyla sonuçlanmıştı. Bu süreçte 260'tan fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı. Aynı saldırılarda 13 İsrailli de hayatını kaybetmişti.

İsrail, 1967’deki Altı Gün Savaşı sırasında Doğu Kudüs’ü işgal etti ve 1980’de tüm kenti ilhak ettiğini ilan etti.