3600 ek gösterge için önemli açıklama! Memur-Sen Başkanı Yalçın toplu sözleşmeyi işaret etti

Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan 3600 ek göstergenin çıkmasını bekleyen milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren açıklama geldi.

Memur-Sen tarafından, kuruluşunun 30’uncu yılı nedeniyle ‘Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması’ programı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında 8. dönem kamu toplu sözleşme görüşmeleri ağustos ayında başlayacağına işaret ederek, "Görüşmelerde sendikaların taleplerini can kulağıyla dinleyecek, ekonomimizin imkanlarıyla kamunun refahını dengeleyen bir yol haritası çizmeye özen göstereceğiz." dedi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, da 3600 ek göstergeye dikkat çekti. "Kamu görevlileri için ise yeni bir sendikal yasaya ihtiyaç var" diyen Yalçın, "3600 ek gösterge konusunun hayata geçirileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yalçın şunları kaydetti:

‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu için önemli bir eşik olan eşik olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘En büyük eserimiz olacak’ diye tarif ettiği 'terörsüz Türkiye' hedefini önemsediklerini dile getirerek, "Türkiye için atılan her adımı Memur-Sen olarak sonuna kadar destekliyoruz.

"KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN İSE YENİ BİR SENDİKAL YASAYA İHTİYAÇ VAR"

Artık bu utanç bitsin. Bu millete Türkiye Yüzyılı’na yakışan sivil bir anayasa yapılsın istiyoruz. Kamu görevlilerinin yetkili konfederasyon olarak şimdiye kadar sivil anayasaya ilişkin görüşlerimizi ortaya koyan destek veren birçok çalışma yaptık, irademizi ortaya koymaktan geri durmadık. Ben bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki milletin de devletin de önünü açacak yeni ve sivil bir anayasaya kamu görevlileri için ise yeni bir sendikal yasaya ihtiyaç var.

"3600 EK GÖSTERGE KONUSUNUN HAYATA GEÇİRİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

"Bildiğiniz üzere işçilerle devam eden Toplu İş Sözleşmesinden sonra Ağustos'ta 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerimiz var. Taleplerimizi şekillendiriyor, kamu görevlerini memnun edecek bir sonuç almayı ümit ediyoruz. Zatı halinizin müjdesini verdiğiniz yedinci dönem toplu sözleşmede de kayıt altına aldığımız birinci dereceye de 3600 ek gösterge konusunun hayata geçirileceğine inanıyoruz. Sizlerin riyasetinde talimatınızla 2025 yılı aile yılı ilan edildi. Aile yılında masanın kazanan tarafı aile olsun diyoruz."

"4688 SAYLI SENDİKA YASASINDA REVİZYONA İHTİYAÇ VAR"

"Memur emeklilerimizin görev aileyle emekli aile arasındaki bağı kurmaya yeniden ihtiyaç var. 4688 saylı sendika yasamızın revizyona ihtiyaç duyduğunu az önce ifade ettim. Bu yasa 2001’de çıktı ama sizlerin bu anlamda kararlılığıyla sizlerin bu konudaki duruşuyla kararlarıyla önemli mesafeler kat ettik. Ama gelinen noktada yasanın yeniden ele alınma ihtiyacı var. Geride bıraktığımız toplu sözleşmede de bu yasayı beraber çalışalım kararını kayıt altına aldık. Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile sosyal diyalog içerisindeyiz. Ağustos ayına kalmadan toplu sözleşme tatile toplu sözleşmeye gelmeden Meclis tatile girmeden yasa değişikliği konusunda beklentimizi bu vesileyle ifade etmek istiyorum."