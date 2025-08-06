UBS’ten dikkat çeken Fed tahmini! Altında düşüşler alım fırsatı oluyor

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken, bugünkü işlemlerde kâr satışlarının alım fırsatı olarak görülmesi dikkatlerden kaçmadı. Dün 3.380 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bugün en düşük 3.358 dolara geriledi. Gelen tepki alımlarıyla birlikte ons fiyatı akşam saatlerinde yeniden toparlandı ve 3.380 dolara yöneldi. Gram atın fiyatı da 4.380 TL’ye geriledikten sonra, yeniden 4.415 TL’ye yükseldi.

TARİFELER VE FED

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; küresel piyasalarda tarifeler ve Fed’e dair haber akışı ile faiz indirimi beklentileri takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılacak Adriana Kugler'in yerine geçecek isme, hafta sonundan önce karar vereceğini belirtti. Trump, Hindistan'dan gelen mallara %25 ek gümrük vergisi uygulayacaklarını da tekrarladı.

“2 ÇEYREKLİK” SİNYAL!

Bu arada Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari; yavaşlayan ABD ekonomisine cevap olarak Fed’in kısa vadede faiz indirimine gitmesi gerekebileceğini belirterek, yıl sonuna kadar iki çeyrek puanlık indirimin kendisine makul geldiğini söyledi.

UBS’TEN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

İsviçre bankası UBS ise Fed’in eylülde faiz indirimi yapmasını ve indirimlerin gelecek yıl başına kadar 100 baz puana ulaşmasını bekliyor. UBS, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini Eylül toplantısında yeniden başlatacağını ve 2026 başlarına kadar toplam 100 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti.

BOE VE ECB’DEN BEKLENTİLER

Alman Deutsche Bank ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) bu hafta yapılacak toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek %4,00'e çekebileceğini öngördü. Banka, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ise faiz indirim döngüsünü tamamlamış olabileceğini aktardı.

Büyük merkez bankalarından beklenen faiz indirimleri altın fiyatlarını desteklemeye devam ederken, onsta 3.350 dolar destek olarak takip ediliyor.