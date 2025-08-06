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Altında kirli oyun! Uzmanlar uyardı, birikiminizden olmayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken, uzmanlardan vatandaşlara dikkat çeken bir uyarı geldi. Son dönemde sahte altın vakalarının arttığını belirten uzmanlar, dolandırıcılığa karşı dikkatli olunmasını istedi. Uzmanlar güvenilir satış noktalarından, sertifikalı ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

Altın fiyatlarında yaşanan artışla birlikte piyasada sahte altın vakalarında da yükseliş gözlemlendi. Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren uzmanlar, sahte altının ayırt edilmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Gerçek altınla neredeyse aynı görünüme sahip olan sahte ürünlerin, çoğunlukla ayar damgalarının taklit edilerek piyasaya sürüldüğünü ifade eden uzmanlar, altın alımında güvenilir ve sertifikalı satış noktalarının tercih edilmesini öneriyor.

Altında kirli oyun! Uzmanlar uyardı, birikiminizden olmayın - 1. Resim

EN ÇOK ÇEYREK ALTININ SAHTESİ YAPILIYOR 

Altının son 5 yıldır en fazla kazandıran emtialar arasında olduğunu ve bu nedenle sahtelerinin de arttığını ifade eden Altın ve Piyasa Uzmanı Hakkı Can Özdemir, "Altının fiyatının artmasıyla birlikte son dönemde dolandırıcılık faaliyetleri de arttı. Bütün ürün gruplarında sahte altınla karşı karşıya kalabiliyoruz. Genellikle çeyrek altın grubunda sahteleriyle karşılaşılabiliyor, bunun nedeni de düğünlerde fazla tercih edilmesi" dedi.

Altında kirli oyun! Uzmanlar uyardı, birikiminizden olmayın - 2. Resim

GRAMA ALTINDA DAMGA DETAYI 

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Özdemir, "Vatandaşlar öncelikle güvendiği yerden alışveriş yapmalı. Fiyattan önce güvenilirliğe dikkat etmek gerekiyor. Her üreticinin bir damgası vardır, takı grubu bütün ürünlerde damga olur, buna dikkat edilmeli. Çeyrek, yarım, tam gibi sarrafiye altın gruplarında ise damga olmaz, alınan ürünün kalitesine bakmak için renginin parlak olmasına bakılır, üzerindeki yazıların silinip silinmediğine bakılır. Ayrıca altın öz kütlesi en ağır ürünlerdendir. Örneğin çeyrek altını yere attığınızda tok bir ses çıkar, rengi canlı olur. Rafinerinin ürettiği altınlarda da seri numarası olmalı, dış paketteki baskısı canlı olmalı ve paketlerde karekod uygulaması olmalı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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