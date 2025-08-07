Tapunuzu tek tıkla güvence altına alın! E-Devlet ile riski ortadan kaldırabilirsiniz

KAAN ZENGİNLİ - Türkiye’de sahte e-İmza ile ehliyet ve diploma düzenlenmesi konusu gündemde yerini korurken, uzmanlardan tapu işlemleri için de uyarılar geliyor. Özellikle sahte kimlik veya sahte vekâletname ile işlem yapan çeteler, mal sahiplerinin adına düzenlenmiş gibi gösterdikleri belgelerle Tapu Müdürlüklerinde işlem başlatabiliyor.

Evinin veya arsasının satışa çıkarıldığını sonradan öğrenen birçok vatandaş hem hukuki hem de maddi yönden büyük zararlarla karşı karşıya kalıyor. Vatandaşlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sunduğu ‘Tapu İşlem Kısıtlaması’ hizmeti sayesinde, taşınmazları üzerinde kendi rızaları dışında işlem yapılmasını engelleyebiliyor. Bu hizmet, e-Devlet üzerinden kolayca erişilebiliyor. ‘Taşınmaz mal sahibinin izni dışında işlem yapılamaz’ şerhi sahte vekâletname ile işlem yapılmasını imkânsız hâle getiriyor.

HUKUKİ SÜREÇ UZUN SÜRÜYOR

Avukat Volkan Karabağ “Vatandaşlar genellikle başlarına bir şey gelmeden tedbir alma ihtiyacı hissetmiyor. Ancak yaşanan mağduriyetler, çok büyük maddi zararlara ve uzun süren hukuk süreçlerine neden oluyor. Sahte vekâletname ile işlem yapan bir kişi, sizden habersiz mülkünüzü bir başkasına satabilir. Bunu da e-İmza ile başarıyorlar. Bu işlem tamamlandığında, işin geri dönüşü hem zor hem de zaman alıcı. Açılacak davalar yıllar sürebiliyor. Üstelik üçüncü kişiye satış yapılmışsa, iyi niyetli üçüncü kişinin hakkı korunabiliyor. Bu nedenle en azından tapuya ‘işlem yapılamaz’ beyanı verilmesi şart. Bu beyanla birlikte sizin açık rızanız olmadan hiçbir işlem yapılamaz” dedi.

Karabağ, bu işlemin ücretsiz olduğuna da dikkat çekerek “Vatandaşlar e-Devlet üzerinden ‘Tapu İşlem Kısıtlaması Talebi’ başlığını seçerek, işlem yapabilirler. Bu işlem bir dilekçe veya fiziksel başvuru gerektirmez. Tamamen dijital yapılabiliyor. İşlemden sonra tapuya bir uyarı şerhi düşülüyor ve kimlik doğrulaması olmadan hiçbir tapu işlemi yapılamıyor” diye konuştu.

DAHA ÇOK YAŞLILAR HEDEFTE

Özellikle yaşlı, yurt dışında yaşayan veya hastalık nedeniyle evinden çıkamayan mülk sahiplerinin daha fazla risk altında olduğuna dikkat çekiliyor. Avukat Karabağ “Bu kişilerin bilgileri çok kolay ele geçirilebiliyor. Ayrıca vekâlet verme işlemleri de genelde bu grup tarafından kullanılıyor. Bu da çetelerin işini kolaylaştırıyor. Mağduriyet yaşayan kişilerin bazıları mülkünü tamamen kaybediyor. Mahkemeye taşınan davalarda sahte vekâletle işlem yapan kişiler ortadan kaybolduğunda, geri almak neredeyse imkânsız hâle geliyor. Üstelik mahkeme, satışın iyi niyetli üçüncü kişiye yapıldığını tespit ederse, yeni mal sahibinin hakkı korunuyor. Bu da mağdur vatandaşın zararının telafisini imkânsız hâle getiriyor.

BAKANLIK TEDBİRLERİ ARTIRIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Millî Emlak Genel Müdürlüğünde bir kamu görevlisinin bilgisi dışında sahte elektronik imza (e-İmza) ile sisteme giriş yapıldığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden e-İmza’nın iptal edildiğini ve olayın hem adli hem de idari makamlara taşındığı bildirildi. Yapılan teknik incelemelerde, sahte e-İmza düzenleyerek sisteme giriş yapan kişi veya kişilerin kimlikleri IP adreslerinden tespit edildi. Bu kişiler hakkında 25 Haziran 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturmanın hem adli hem de idari kanatta sürdüğü belirtilirken, olayın ardından kamu kurumlarında e-İmza ve dijital kimlik kullanımıyla ilgili dikkatli olunması yönünde yazılı uyarılar yapıldı. Bakanlık, dijital güvenlik açıklarını kapatmaya yönelik kapsamlı bir denetim sürecinin sürdüğünü duyurdu.

NASIL YAPILIR?