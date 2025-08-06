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e-Devlet Tapu Kilitleme nasıl yapılır? İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi ile tapu kısıtlaması mümkün!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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e-Devlet Tapu Kilitleme nasıl yapılır? İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi ile tapu kısıtlaması mümkün!
E-Devlet, Tapu, Kısıtlama, Gayrimenkul, Güvenlik, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Vatandaşlar e-Devlet Tapu Kilitleme nasıl yapılır, e-Devlet Tapu Kısıtlama nedir, İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi ne işe yarar konularını araştırmaya başladı. Artan dijital dolandırıcılık olayları, kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesiyle büyük güvenlik açıkları doğurmaya devam ediyor. Sahte vatandaşlık belgeleri, sahte diplomalar ve kamu kurumlarından sızdırılan bilgiler, gayrimenkul sahipleri için ciddi bir tehdit haline geldi.

Uzmanlar, ev, arsa ve dükkan gibi taşınmaz mal sahiplerini uyarıyor. Tapularınızı korumanın en güvenli ve ücretsiz yolu e-Devlet üzerinden “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi” oluşturmak. Peki, e-Devlet Tapu Kilitleme nasıl yapılır, e-Devlet Tapu Kısıtlama nedir, İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi ne işe yarar?

e-Devlet Tapu Kilitleme nasıl yapılır? İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi ile tapu kısıtlaması mümkün! - 1. Resim

E-DEVLET TAPU KİLİTLEME NASIL YAPILIR?

Tapu kilitleme e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

e-Devlet Tapu Kilitleme için www.turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapılması gerekiyor. Arama kısmına “Web Tapu” yazıp Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmeti seçilerek açılan sayfada sol menüden “Beyan İşlemleri” sekmesine tıklanmalı.

“İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” seçeneğini seçilerek üzerinize kayıtlı olan taşınmazlar için güvenlik beyanı oluşturulabiliyor.

İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi ile izniniz olmadan herhangi bir tapu işlemi gerçekleştirilemez.

e-Devlet Tapu Kilitleme nasıl yapılır? İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi ile tapu kısıtlaması mümkün! - 2. Resim

E-DEVLET TAPU KISITLAMA NEDİR?

Tapu kısıtlama vatandaşların mülkiyet haklarını güvence altına alabilmesi için sunulan bir güvenlik önlemidir.

e-Devlet üzerinden yapılan İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi ile adınıza kayıtlı gayrimenkuller üzerinde tapu müdürlüklerinde sizden habersiz bir işlem yapılması engellenir. Tapu kısıtlama sayesinde dolandırıcılık girişimlerine karşı önlem alınmış olur ve kısıtlama, yalnızca başvuranın talebi doğrultusunda kaldırılabilir.

e-Devlet Tapu Kilitleme nasıl yapılır? İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi ile tapu kısıtlaması mümkün! - 3. Resim

İŞLEM YAPILAMAZ BEYAN TESİSİ NEDİR?

İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi taşınmaz sahiplerinin, tapuda kendilerinden habersiz işlem yapılmaması için başvurabileceği resmi bir uygulama. Beyan oluşturulduğunda, tapu müdürlüklerinde söz konusu taşınmazlarla ilgili hiçbir işlem yapılamaz.

İşlem yapılabilmesi için beyan sahibinin yazılı onayı gerekir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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