"Tapulu arsam" dediği yolu beton duvarla kapattı! Gören mahalleli şoke oldu

Samsun'da Salim Yaman isimli vatandaş, yeni satın aldığı arsadan geçen yolu tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle beton istinat duvarı ile kapattı. Mahalle sakinleri ise yolun duvar ile kapatıldığını görünce tepki gösterdi.

Samsun İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde ikamet eden Salim Yaman, evinin yanındaki arsayı da satın aldı ve mahalle yolunu tapulu arazisinden geçtiğini öne sürerek beton duvarla kapattı.

Akşam işten evlerine dönen mahalle sakinleri, yolun duvar ile kapatıldığını görünce tepki gösterdi. Ellerinde, yıllar önce eski mülk sahibinden yolu para karşılığında satın aldıklarına dair senet bulunduğunu belirten mahalle sakinleri, yolun açılması için gece geç saate kadar duvarın yanında toplanıp tepkilerini dile getirdi.

Olay yerine gelen polisler ise vatandaşların haklarını hukuki yönden aramalarını ve evlerine gitmelerini istedi.

Çatalarmut Mahallesi Muhtarı İdris Güdeloğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"VATANDAŞLAR MAĞDUR" "Burası yaklaşık 35 senedir mahalle sakinlerinin kullandığı yoldur. Buranın ilk sahibi olan Mehmet Dolgun abimiz tapusu şahsi kendine ait iken mahalle sakinlerinde belli bir ücret bedel alarak '3 metreye 15 metre yol bırakayım, geçiş hakkın olsun' diye burayı yol bırakmış. Mahalle sakinleri razı olmuşlar. Parasını ödemişler. Buranın bedelini ödemişler. Mehmet bey öldükten sonra varisleri bir başka şahsa satıyor. "VATANDAŞLARIN ELLERİNDE İMZALI SENETLERİ VAR" Satıldıktan sonra alan şahıs ölçümünü yaptırıyor. Burası benim tapulu arazim diyerek bu istinaf duvarı ile kapatıyor. Vatandaşların yolu şu anda kapalı. Vatandaşların da ellerinde imzalı senetleri var. Vatandaşlar bu yolun kapanmasını istemiyor. Bu yol şu anda kapalı. Vatandaşlar mağdur. Belediyemizden, ilgililerden bu yolun açılmasını ve vatandaşların kullanmasını rica ediyorum"

Salim Yaman

Kapattığı yolun tapulu arazisi olduğunu söyleyen Salim Yaman ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BELEDİYE İZİN VERDİ" "Komşu yerini satışa çıkardı. Tapu komşumuz '370 metrekare yer var planlı projeli bunları satmak istiyoruz' dedi. Yer hacizliydi. 3 tane haciz vardı. Ben 3 hacizi ödedim. 370 metrekare yeri aldım. Vatandaş da buradan geçiyordu. Bu yeri de alınca bizim tapular birleşti. Müteahhit ile görüşüp anlaşma yaptım. Müteahhit 2 dükkan ve 4 dairen olur dedi. Burayı da çevirmemiz gerekiyordu. Binamın etrafını çevirdim ve müteahhit ile anlaşma yaptım. Ben burada halkımı severim 25-30 yıldır kapı komşuyuz. Önce belediyeye gittim. Belediye fen işleri imar bölümü 'Burası haklı yönünden senindir istediğin zaman beton dökerek çevirebilirsin' dedi. Bizde beton döküp çevirdik"

Vatandaşlar polisin ikazları üzerine dağılarak evlerine gitti.