Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • TÜBİTAK 200 bin TL maaşla personel alacak! İşte başvuru şartları

    TÜBİTAK, dünyanın dört bir yanındaki Türk bilim insanlarını Türkiye'ye geri döndürecek bir program başlattı. Program kapsamında, yurt dışındaki Türk bilim insanlarının 130 bin TL'ye kadar maaş ve 70 bin TL teşvikle TÜBİTAK'ta işe alınacak. İşte başvuru şartları ve tarihleri...

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    TÜBİTAK 200 bin TL maaşla personel alacak! İşte başvuru şartları
    TÜBİTAK, Bilim İnsanı, Teşvik, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), stratejik araştırma alanlarında yapılacak projelere katkıda bulunmak için yurt dışında başarılı çalışmalar yapmış ve tecrübe kazanmış Türk bilim insanları başta olmak üzere nitelikli araştırmacıları Türkiye’ye davet ediyor. Bunun için bir program başlatan TÜBİTAK, Türkiye'ye dönen bilim insanlarına 200 bin TL'ye varan maaş imkânı tanıyor.

    Bu program sayesinde, araştırmacılar, Türkiye’nin seçkin devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, 6550 sayılı kanunla yetkilendirilmiş araştırma altyapıları, kamu araştırma enstitüleri, özel sektördeki Ar-Ge veya tasarım merkezleri veya teknoparklardaki sermaye şirketleri gibi çeşitli kurumlarda çalışmalarına devam edebilecekler.

    Programa başvurmak isteyen araştırmacıların veya bilim insanlarının, alanlarında doktora derecesine sahip olmaları şart.

    TÜRKİYE BİLİMİNSANLARINI BEKLİYOR

    Araştırmacıların, proje tekliflerinin stratejik bir araştırma konusuna odaklanması ve Türkiye’ye dönerek ülkenin gelişimine katkıda bulunması gerekiyor.

    TÜBİTAK 200 bin TL maaşla personel alacak! İşte başvuru şartları

    Program kapsamında, araştırmacılara 130 bin lira maaşa ek olarak düzenli teşvik ödemesi de sağlanacak. Teşvik tutarı, araştırmacının proje teklifinin kalitesine ve araştırmacının deneyim seviyesine göre ayarlanacak. Programda verilecek destek tutarı 70 bin TL’ye kadar çıkabilecek. Böylece araştırmacılar aylık 200 bin liraya kadar gelir elde edebilecekler.

    "BAŞARILI ARAŞTIRMACILARI TÜRKİYE'YE ÇEKMEK İSTİYORUZ"

    TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, programın ülkemiz açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

    X hesabından paylaşım yapan Mandal, "Program kapsamında ülkemiz açısından stratejik öneme sahip araştırma alanlarında yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere, alanlarında yaptıkları üst seviye araştırma faaliyetleri ile öne çıkan ve yurt dışında çalışma deneyimine sahip bilim insanlarını ve genç araştırmacıları TUBİTAK olarak Ülkemize davet ediyor, bilimsel ve teknolojik çalışmalarını araştırma ekosistemimiz bünyesinde sürdürmeleri için destekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

    BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHİ

    Programa başvurular, 1 Mart 2024 tarihinde başlayacak ve 31 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek. Başvurular, TÜBİTAK'ın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TÜBİTAKBilim İnsanıTeşvik
    Haberler > Ekonomi > TÜBİTAK 200 bin TL maaşla personel alacak! İşte başvuru şartları
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bakan Şimşek'ten turizm rakamlarına ilk yorum: Yıl sonu hedefini aştık - EkonomiBakan Şimşek'ten turizm rakamlarına ilk yorumKilosu 2 bin 500 lira! Anzer balına yurt dışında yoğun talep - EkonomiKilosu 2 bin 500 lira! Yurt dışından sipariş yağıyorEmeklilik hayali kuranlara kötü haber! SGK Uzmanı Özgür Erdursun uyardı, ‘Emekli aylıkları bağlanmıyor’ - EkonomiEmeklilik hayali kuranlara kötü haber! SGK Uzmanı Özgür Erdursun uyardı, ‘Emekli aylıkları bağlanmıyor’TEM otoyolu kabusu sona eriyor! Bakan Uraloğlu İstanbul için müjdeyi verdi - Ekonomiİstanbul'un trafik çilesi sona erecek!Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 500 personel alınacak! İşte kadrolar - EkonomiBakanlığa binlerce personel alınacakDolar ve altın borcu olanlara kritik uyarı: İslam Memiş ‘bu yıl son defa olacak’ diyerek tarih verdi - EkonomiDolar ve altın borcu olanlara kritik uyarı: İslam Memiş ‘bu yıl son defa olacak’ diyerek tarih verdiAkaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi 40 lirayı aşacak - EkonomiTabela bu gece bir kez daha değişiyor2023 yılında Türkiye'yi 56,7 milyon kişi ziyaret etti - Ekonomi2023'te milyonlar Türkiye'ye akın etti2023'te dış ticaret açığı 105,9 milyar dolara geriledi - EkonomiDış ticaret açığı 2023'te 106 milyar dolara gerilediSSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 bin TL seyyanen zam iddiası! Uzman isim tarih verdi, asgari ücretle eşitlenecek - EkonomiSSK ve Bağ-Kur emeklilerine 4 bin TL seyyanen zam iddiası! Uzman isim tarih verdi, asgari ücretle eşitlenecek
    Sonraki Haber Yükleniyor...