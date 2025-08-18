Tüketici uygunsuz ürünleri takip edebiliyor! Okul öncesi denetimler sıkılaştı

Ticaret Bakanlığı, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılına hazırlık maksadıyla kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetlerine yönelik denetimlerine hız verdi. Bakanlıkça, ürün güvenliği denetimleri kapsamında bu yılın 7 ayında 2 milyon 196 bin 747 ürün denetlendi.

Bu denetimlerde, önceki yıllara kıyasla güvensizlik oranının düştüğü ancak özellikle oyuncak ve deterjanlarda bu oranın yüksek olduğu tespit edildi.

Bakanlık, 2018’de devreye aldığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla uygunsuzluğu tespit edilen ürünlere ilişkin bilgileri tüketicilerle paylaşıyor. Tüketiciler, sisteme ‘https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/’ adresinden ulaşabiliyor. Böylece, tek bir kanaldan yapılan bilgilendirmeyle bu ürünlerin takibi kolaylaşıyor.

ALIŞVERİŞTE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tüketicilerin de okul alışverişi yaparken dikkat etmesi gereken hususlar bulunuyor. Buna göre, kırtasiye ürünlerinde, imalatçı ve ithalatçının açık adı ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli, markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınmalı. Oyuncak şeklinde veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde de hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibareler ve diğer uyarılar kontrol edilmeli.

Bu kapsamda, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalı. Boya malzemeleri, oyuncak görünümlü ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Tekstil ürünlerinde de içeriği gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması hususuna bakılmalı. Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara karşı da dikkatli olunmalı.