Turizmde ırkçı saldırı uyarısı! Turistin milliyeti olmaz

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan Arap turistlere yönelik tehdit ve saldırı girişimi turizm sektöründe tepki topladı. İş dünyası ve sektör temsilcileri, turistin milliyeti olmayacağını, olayın da münferit olduğunu ancak bu durumun yurt dışında Türkiye aleyhine kullanıldığını ifade ediyor.

EKONOMİ SERVİSİ - Türkiye bu yılın tamamında 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefine ilerliyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Orta Doğu ülkelerinden gelen bir turiste yapılan tehdit ve saldırı, sosyal medyada yayılınca tepki büyüdü.

Münferit bir olay olmasına rağmen, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara olan tepkiyle birleşince, olayın etkisi arttı. Bunun üzerine, turizm sektörünün temsilcileri ile iş dünyasından tepki geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç “Turistin milliyeti olmaz, misafirliği olur. Arap turist, Avrupalı turist, Amerikalı turist yoktur, Türkiye’nin misafirleri vardır.

İlgili Haberler Yerli turistin tatil tercihleri değişti! Yüzde 50 daha az ödemek mümkün

Onların hayatları da huzur içinde bir tatil geçirmelerinin mesuliyeti de bize emanettir. Hepimizin bu bilinçle hareket etmesi karakter ve geleneğimizin ayrılmaz bir parçasıdır” ifadesini kullandı. Avdagiç, Türkiye’nin turizm markasına halel getirecek her türlü eylem ve yaklaşımın karşısında olacaklarını belirttiği açıklamasında “Türk ekonomisinin geleneksel lokomotif sektörlerinden birisi turizmdir. Bu başarımızı sadece deniz, kum, doğa ve tarih zenginliğimizle değil, bizi biz yapan insan odaklı yaklaşım ve politikalarla elde ettik. Tam da bu sebeple oteller, alışveriş ve eğlence merkezleri, restoranlar, mağazalar ve sayısız diğer turizm sektörü mensuplarının gayretleriyle oluşturduğu turizm imajımızın ve büyük hedeflerimizin etkilenmesine izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

DIŞARIDA GÜNDEMDE TUTULUYOR

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Muberra Eresin de son günlerde Ortadoğu ve Körfez bölgesinden gelen turistlere karşı yaşanan münferit olaylar sebebiyle büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Eresin “Bu tür olaylar münferit. Misafirlerimiz de bunların münferit olduğunu biliyor. Maalesef bu durumlar ülkemizi karalamak isteyen kesimler tarafından fazlasıyla abartılıyor, özellikle yurt dışında sürekli gündemde tutulmak isteniyor. Misafirlerimizin, halkımızın konukseverliğinin bilincinde olmalarının buna en iyi cevap olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İlgili Haberler Turistler yılda sadece 10 gün oluşan gün batımını için Erzurum'a geliyor

TURİZM 54 SEKTÖRÜ ETKİLİYOR

Türkiye’de her hanede en az bir kişinin turizm sektöründen gelir elde ettiğinin tahmin edildiğini söyleyen Eresin, şöyle konuştu: Turizm ülkemizde direkt olarak 54 sektörü etkilemektedir. Türk ekonomisinin can damarlarından biridir. Türkiye için 2024 yılı ziyaretçi sayısı ve turizm geliri hedefimiz Kültür ve Turizm Bakanlığımızla aynı doğrultuda, 60 milyar dolar turizm geliri, 60 milyon turiste ulaşmaktır. Bu hedefe ulaşırken, milliyet ayrımı yapmaksızın Orta Doğu’dan Avrupa’ya, Asya’dan Amerika’ya kadar dünyanın her yerinden gelen misafirlerimizi memnuniyetle ağırlıyoruz, ağırlamaya da devam edeceğiz. Turizm sektörünün hedeflerine ulaşarak cari açığın kapatılmasına, ülke ekonomisi, istihdamı ve kalkınmasına güçlü desteğini vermeye devam edeceğine inanıyoruz.

İlgili Haberler Arap turistin İstanbul'da dayak yediği iddiası yalanlandı

BU OLAYLAR CEZASIZ KALMASIN

Turizm sektörünün tüm paydaşları olarak turist sayısını ve niteliğini artırmaya çalışırken, geçtiğimiz günlerde Orta Doğu ülkelerinden gelen turistlere karşı yapılan saldırıyı kınadıklarına dair açıklama yapan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) de “Anadolu Kültürü ile bağdaşmayan, tüm dünyaca bilinen ve takdir edilen misafirperverliğimize gölge düşüren bu davranış asla kabul edilemez” dedi. TÜRSAB açıklamasında “Barış ve kardeşliği tesis eden sektörün temsilcileri olarak farklı kültürlerden insanların karşı karşıya getirilmesi, tehdit edilmesi, her 100 turistten yaklaşık 90’ının ülkemize gelmesini sağlayan Seyahat Acentalarımızı kaygılandırmaktadır. Bu olaylar cezasız kalmamalı. Saldırıya maruz kalan misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz” denildi.